Hlinason: “Llegar al play-off de la ACB fue muy ilusionante y queremos repetirlo”

Nos hemos reunido con el capitán del Surne Bilbao Basket, Tryggvi Hlinason. El islandés está muy contento en el club bilbaíno y trabaja para que puedan ser “un club que luche por algo bonito”. Los hombres de negro consiguieron llegar al play-off de la Liga ACB la temporada pasada, y tienen la ilusión de volver a hacerlo. Además, este año competirán en la BCL.