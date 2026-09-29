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Hlinason: “Llegar al play-off de la ACB fue muy ilusionante y queremos repetirlo”

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hlinason: “ACBko play-offetara iristeak ilusio handia egin zigun eta errepikatu nahi dugu”
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Nos hemos reunido con el capitán del Surne Bilbao Basket, Tryggvi Hlinason. El islandés está muy contento en el club bilbaíno y trabaja para que puedan ser “un club que luche por algo bonito”. Los hombres de negro consiguieron llegar al play-off de la Liga ACB la temporada pasada, y tienen la ilusión de volver a hacerlo. Además, este año competirán en la BCL. 

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