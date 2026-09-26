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El Surne Bilbao arranca con una sólida victoria (107-92)
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok garaipen sendo batekin hasi du Liga (107-92)
El Surne Bilbao ha comenzado la Liga Endesa con una convincente victoria en Miribilla frente al Kids&Us Manresa (107-92) en un buen partido en ataque del equipo de Jaume Ponsarnau frente a un rival mermado en el juego interior y al que le ha faltado físico y acierto en los momentos clave.
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