Liga Endesa

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El Surne Bilbao arranca con una sólida victoria (107-92)

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LA LAGUNA, 20/09/2026.- El base del Surne Bilbao Basket, Frey (i), y el pívot de La Laguna Tenerife, Hunter (d), durante el partido de la Copa ‘Tenerife despierta emociones’ de pretemporada que enfrento a ambos equipos este domingo en el pabellón Santiago Martín en La Laguna (Tenerife).
18:00 - 20:00
Harald Frey durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok garaipen sendo batekin hasi du Liga (107-92)
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Última actualización

El Surne Bilbao ha comenzado la Liga Endesa con una convincente victoria en Miribilla frente al Kids&Us Manresa (107-92) en un buen partido en ataque del equipo de Jaume Ponsarnau frente a un rival mermado en el juego interior y al que le ha faltado físico y acierto en los momentos clave.

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