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“Lan eta lan", nuevo lema del Surne Bilbao
Euskaraz irakurri: "Lan eta lan", Bilbao Basketen lelo berria
Este sábado arranca la Liga Endesa. El estreno se producirá en Miribilla, con el partido entre el Surne Bilbao y el Manresa. Los hombres de negro juegan etxean, como le gusta decir a Ponsarnau, y quiere que vayan batera, juntos, y además, de cara a esta temporada, añade un nuevo mantra: "Lan eta lan".
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