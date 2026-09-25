Nuevo lema
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“Lan eta lan", nuevo lema del Surne Bilbao

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Ponsarnau
18:00 - 20:00
Jaume Ponsarnau. Argazkia: EITB
Euskaraz irakurri: "Lan eta lan", Bilbao Basketen lelo berria
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Última actualización

Este sábado arranca la Liga Endesa. El estreno se  producirá en Miribilla, con el partido entre el Surne Bilbao y el Manresa. Los hombres de negro juegan etxean, como le gusta decir a Ponsarnau, y quiere que vayan batera, juntos, y además, de cara a esta temporada, añade un nuevo mantra: "Lan eta lan".

Bilbao Basket Jaume Ponsarnau

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