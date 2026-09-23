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“Ilusión" del Surne Bilbao ante el arranque de temporada

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Surne-Bilbao-Basket-Media-Day
18:00 - 20:00
Día de atención a los medios de comunicación del Surne Bilbao. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Surne Bilbao Basketen Media Day Endesa Liga hasi aurretik
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Última actualización

En el día de atención a los medios de comunicación previo al comienzo de la Liga el próximo sábado en Miribilla frente al Kids&Us Manresa, Tryggvi Hlinason, capitán del Surne Bilbao, ha subrayado la "ilusión" que genera en el vestuario la opción de jugar la Copa del Rey y los 'playoffs' de la Liga Endesa y cree que disponen de una plantilla para alcanzar esas metas.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

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