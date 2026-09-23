En el día de atención a los medios de comunicación previo al comienzo de la Liga el próximo sábado en Miribilla frente al Kids&Us Manresa, Tryggvi Hlinason, capitán del Surne Bilbao, ha subrayado la "ilusión" que genera en el vestuario la opción de jugar la Copa del Rey y los 'playoffs' de la Liga Endesa y cree que disponen de una plantilla para alcanzar esas metas.