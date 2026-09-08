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El Surne Bilbao presenta a Bastien Vautier: “Será divertido y un placer jugar en Miribilla”

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Bastien Vautier (Surne Bilbao)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok Bastien Vautier aurkeztu du: “Dibertigarria izango da Miribillan jokatzea, atsegina”
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Última actualización

El equipo bilbaíno ha presentado, este martes, a uno de sus nuevos fichajes para la temporada 2026-2027. El jugador francés ha señalado que, en las semanas que lleva en el club vasco, le ha sido fácil integrarse en él.

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