PRESENTACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Manex Ansorregi, en su presentación: “He trabajado mucho para poder llegar a esta situación”

Publicidad
18:00 - 20:00
Manex Ansorregi, nuevo jugador del Surne Bilbao. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Manex Ansorregi, bere aurkezpenean: “Nire helburua egunero lana egitea da eta hobetzea”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador de Azkoitia ha llegado a Surne Bilbao procedente del Gipuzkoa Basket y este año hará su debut en la Liga Endesa. Hoy ha sido presentado por el conjunto bilbaíno.

Baloncesto Bilbao Basket Donostia Gipuzkoa Basket Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X