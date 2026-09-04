Manex Ansorregi, en su presentación: “He trabajado mucho para poder llegar a esta situación”
El jugador de Azkoitia ha llegado a Surne Bilbao procedente del Gipuzkoa Basket y este año hará su debut en la Liga Endesa. Hoy ha sido presentado por el conjunto bilbaíno.
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A pesar de tener contrato hasta 2028, ambas partes han alcanzado un acuerdo de desvinculación. El pivot maliense jugará en el equipo Texas Tech, de la liga universitaria estadounidense.
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Surne Bilbao Basket lidera el primer entrenamiento de la pretemporada, que este año ascenderá un escalón a nivel europeo y jugará en la Liga de Campeones (BCL). El jugador Harald Frey ha explicado que quieren ser "parte de ese crecimiento", pero para ello tendrán que trabajar duro.
El Surne Bilbao comienza la pretemporada con la primera tanda de pruebas médicas
Aleix Font, Bastien Vautier, Manex Ansorregi y Ondrej Hustak, además de los sub-22 Urko Madariaga, Mikel Liñares y Bingen Errasti, han sido los primeros jugadores en someterse a las pruebas médicas. El equipo comenzará los entrenamientos de pista el próximo miércoles en las instalaciones de Artxanda.
El Surne Bilbao comenzará la Liga de Campeones 2026-2027 en Bosnia Herzegovina, ante el Igokea, el 6 de octubre
El calendario de la fase de grupos del campeonato, al que el equipo bilbaíno vuelve después de tres temporadas en las que ha jugado la FIBA Europe Cup, ha sido detallado este martes. El Surne Bilbao está encuadrado en el grupo G, junto al Igokea, al ALBA Berlín y al Slavia Praga.
El ALBA Berlín, el Slavia Praga y el Igokea, rivales del Surne Bilbao en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2026-2027
El campeonato dará comienzo el próximo 6 de octubre. El Surne Bilbao vuelve así a la Liga de Campeones, después de tres temporadas en las que ha disputado la FIBA Europe Cup, que ha ganado en 2025 y en 2026.
Surne Bilbao ficha a Ondřej Husták hasta 2028
Según ha afirmado el club bilbaíno, el pívot checo de 22 años y 2,12 metros aportará "intensidad y energía" al equipo.
Manex Asorregi ficha con el Surne Bilbao hasta 2028
El jugador de Azkoitia llega procedente de Askatuak Gipuzkoa, donde ha jugado las últimas tres temporadas.
El francés Bastien Vautier refuerza el juego interior del Surne Bilbao
El pívot de 27 años firma por una temporada y llega procedente del ASVEL Villeurbanne, club con el que ha promediado 5,7 puntos y 2,8 rebotes en la Euroliga.
El Surne Bilbao regresa tres años después a la Liga de Campeones
El equipo bilbaíno es uno de los 30 con plaza directa de los 32 que van a tomar parte en el cuadro final de la competición que arrancará el 6 de octubre. El conjunto vizcaíno participó en la Liga de Campeones 2020-21 y repitió en la 2022-23.