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El Surne Bilbao comienza la pretemporada con la primera tanda de pruebas médicas

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18:00 - 20:00
Bastien Vautier, Aleix Font y Ondrej Hustag durante las pruebas médicas. Imagen: Surne Bilbao / EITBKirolak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Aleix Font, Bastien Vautier, Manex Ansorregi y Ondrej Hustak, además de los sub-22 Urko Madariaga, Mikel Liñares y Bingen Errasti, han sido los primeros jugadores en someterse a las pruebas médicas. El equipo comenzará los entrenamientos de pista el próximo miércoles en las instalaciones de Artxanda.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

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