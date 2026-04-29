FIBA EUROPA KOPA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Surne Bilbaok Europako bigarren kopa jarraian irabazi du, Miribillan finala irauli ondoren (89-74)

Ponsarnauren jokalariek finalari buelta eman diote, Greziatik ekarritako sei puntuko desabantaila iraulita. Miribillan jokatutako norgehiagokaren lehen zatia oso parekatua izan da, baina bigarrenean bilbotarrek beste martxa bat sartu dute finala erabakitzeko.

Surne Bilbaoko jokalariak, Europako garaikurrarekin. Argazkia: EFE

Surne Bilbaoko jokalariak, Europako garaikurrarekin. Argazkia: EFE

author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbao Basketek FIBA Europa Kopa bigarrenez irabazi du jarraian, PAOK Salonika talde greziarrari Miribillan irabazita (89-74). Garaikur hau jarraian irabazi duen lehen taldea da, baita finaleko itzulerako norgehiagokan aurkako emaitza bat irauli duen lehena ere. Beltzezko gizonek urtebetetze oparirik onena egin diote Jaume Ponsarnau entrenatzaileari, bigarren zatian talde greziarra xehatu eta sei puntuko desabantaila instant batean iraulita.

Tyree (PAOK) vs Surne Bilbao: finala
18:00 - 20:00
Itzuliko partidaren laburpena

Joaneko partidan baino saskiratze erritmo handiagoarekin hasi da norgehiagoka. Beltzezko gizonek ez dute defentsa doitzen asmatu, eta greziarrek aprobetxatu egin dute. Gainera, PAOK gogor ari zen defentsan. Jokaldi horietako batean tentsioa ika-mika da lehen laurdenean, Beverleyk Hilliardi falta egin dionean. Bi jokalariak nahastu dira, eta hori gutxi ez balitz, Omoruyi tartean sartu da. 

Une horretan, Ertzaintza greziar zaleen harmailetara sartu da, lasaitasuna jarri nahian. Gauzak horrela, animoak berotuta iritsi da lehen laurdenaren amaiera, Ponsarnauren taldea markagailuan atzetik zela (19-23).

Bigarren laurdenak bide beretik jarraitu du, markagailuan eta kantxan parekotasun handiarekin. Epaileak falta batzuk adierazteko garaian berandu ibili dira, eta horrek zale bizkaitarren haserrea piztu du. Greziarrek euren defentsa oldarkorrarekin norgehiagoka gogortzen jarraitu dute, Surnek gauza bera egin nahi zuen bitartean. 

Halako batean, lan asko eginda, talde bilbotarra aurretik jarri da markagailuan laurdeneko azken minutuetan. Entrenatzaile greziarrak hutsartea eskatu du bilbotarren bolada eten nahian. Jarraian, Omoruyik saskiratze erraz bat huts egin du, Surneren uztaia birrintzeko ahaleginean. Sufrimendu handiarekin, beltzezko gizonak markagailuan aurretik joan dira atsedenaldira (43-41).

Aldageletatik bueltan, Bilboko taldeak beste martxa bat sartu du. Ponsarnauk zuzentzen duen taldeak are gehiago sakatu du, eta greziarren sei puntuko aldea behin baino gehiagotan neutralizatu du finala berdintzeko. Petrasekek, Normantasek eta Pantzarrek, besteak beste, minutu oso onak egin dituzte, eta horri esker, talde bizkaitarrak sei puntuko kristalezko sabaia bota eta markagailuan aldea ireki du. Miribillak bultzatuta, 13 puntu goitik iritsi dira hirugarren laurdenaren bukaerara (70-57).

Azken laurdenaren hasieran, Beverleyri ezinean, etsita, ikusi zaio, erasoko errebotean falta bat egin eta bere entrenatzaileak ordezkatu behar izan du. Greziako zaleak isildu dira lehen aldiz final osoan. PAOKeko teknikariak berriro eskatu du hutsartea, bere jokalariei Hlinasonen laugarren falta behartzea eskatzeko. Eta hori handik gutxira lortu dute. Hlinason, Hilliard eta Bagayoko, hirurak, lau faltarekin zeuden, eta oraindik asko falta zen amaierarako. 

Normantas finaleko protagonista bilakatu da, bilbotarren aldeko errentarik handiena jarriz (+22), hiruko bat jaurtitzen ari zenean falta bat jaso ondoren (80-58). PAOK erantzuten saiatu da, baina beltzezko gizonek kontrolpean zuten partida eta ezustekorik gabe itxi dute finala.

 

BILBAO, 29/04/2026.- Los jugadores del Bilbao Basket celebran con el trofeo la Copa de Europa tras el partido de vuelta de la final de la Copa de Europa de baloncesto que Bilbao Basket y PAOK Salónica disputaron hoy miércoles en el Bilbao Arena. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Surne Bilbaok garaikurra Garbajosaren eskutik jaso du
Hilliard finaleko MVPa, hunkituta: “Ez da erraza lortu duguna, ikaragarria da"
Jaume Ponsarnau, Jon Txakartegiri: “Zale hauek guztiek beti babestu gaituzte, hemen lanean hasi nintzenetik”
Finalaren itzulikoa irauli beharko du Surne Bilbaok, Mirbillan, galdu egin baitu joaneko partida, Salonikan (79-73)
Saskibaloia Bilbao Basket FIBA Europe Cup Saskibaloiko beste lehiaketa batzuk

