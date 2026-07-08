El ALBA Berlín, el Slavia Praga y el Igokea, rivales del Surne Bilbao en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2026-2027
El ALBA Berlín, de Alemania, el Slavia Praga, de República Checa, y el Igokea, de Bosnia Herzegovina, van a ser los rivales del Surne Bilbao en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027, tal y como ha deparado el sorteo que se ha llevado a cabo este miércoles en Mies, en Suiza. El campeonato dará comienzo el próximo 6 de octubre, y el Surne Bilbao vuelve así a la Liga de Campeones, después de tres temporadas en las que ha disputado la FIBA Europe Cup, que ha ganado en 2025 y en 2026.
El equipo vasco se enfrentó al ALBA Berlín en la Eurocopa de las temporadas 2016-2017 y 2017-2018, y al Igokea en la Liga de Campeones de la campaña 2022-2023. El Slavia Praga es un equipo que se ha creado recientemente, tras fusionarse el Slavia y el Nymburk; con este último conjunto, con el Nymurk, el Surne Bilbao ha jugado en la Eurocopa de las temporadas 2008-2009, 2009-2010 y 2012-2013 y en la Liga de Campeones 2022-2023.
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