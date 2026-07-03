Manex Asorregi ficha con el Surne Bilbao hasta 2028, tal y como ha informado el club vizcaíno, este viernes, en su pagina web. El jugador de Azkoitia llega procedente de Askatuak Gipuzkoa, donde ha jugado las últimas tres temporadas.

Manex se formó en ISB Iraurgi, equipo con el que consiguió el ascenso a 1ª FEB, tras dos temporadas firmó con GBC en la temporada 2023-2024. El alero guipuzcoano ha promediado 9,1 puntos y 5,4 rebotes en dicho equipo.

“Manex Ansorregi es un jugador en clara proyección ascendente del que esperamos que nos aporte mucha energía tanto en ataque como en defensa. Estamos muy satisfechos con su incorporación. Esperamos que en Bilbao pueda ser todavía mejor jugador”, ha destacado el club en un comunicado que ha publicado en su página web.