2.000 lagunek ikusi ahalko dute Surne Bilbao-PAOK Salonika partida Bizkaia Frontoian, Miribillan

Bilbao Arenatik oso hurbil, Miribillan baita ere, talde bizkaitarra bere historian bigarren aldiz FIBA Europa Kopa irabazten saiatuko da bertan, 2025ean lortu ondoren, 2.000 zale inguruk txapelketa erabakiko duen partida ikusi ahalko dute.

Surne Bilbao: harrera (2025)
Surne Bilbaoko jokalariak; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | KIROLAK EITB

Bizkaia Frontoiak, Miribillakoa bera, pantaila erraldoi bat eta bi mila eserlekuko gune bat izango du, asteazkenean, FIBA Europa Kopako finalaren bigarren partida ikusi ahal izateko, partida honetan Surne Bilbaok eta PAOK Salonikak jokatuko dute (20:00).

Talde bilbotarrak iragarri duen arabera, frontoiko sarrera doakoa izanen da baina aldez aurretik erreserbatu beharko da web orrialde baten bidez. Hau Bilbaoko Miribilla auzoan kokatuta dago baita ere, partida jokatuko den pabiloitik metro gutxitara.

Bilbao Arena beteta egonen da 10.000 pertsona ingururekin, Surne Bilbaok bere abonatuek libre utzi zituzten eserleku eskasak saldu zituzten ondoren. Jaume Ponsarnauren taldea, indarreko txapeldunak, sei puntuko aldeari buelta eman behar dio titulua berriz irabazteko, finaleko lehenengo partida 79-73 emaitzarekin galdu ondoren, hau aurreko asteazkenean jokatu zen Salonikan.

Publizitatea
X
Publizitatea
X