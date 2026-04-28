2.000 lagunek ikusi ahalko dute Surne Bilbao-PAOK Salonika partida Bizkaia Frontoian, Miribillan
Bilbao Arenatik oso hurbil, Miribillan baita ere, talde bizkaitarra bere historian bigarren aldiz FIBA Europa Kopa irabazten saiatuko da bertan, 2025ean lortu ondoren, 2.000 zale inguruk txapelketa erabakiko duen partida ikusi ahalko dute.
Bizkaia Frontoiak, Miribillakoa bera, pantaila erraldoi bat eta bi mila eserlekuko gune bat izango du, asteazkenean, FIBA Europa Kopako finalaren bigarren partida ikusi ahal izateko, partida honetan Surne Bilbaok eta PAOK Salonikak jokatuko dute (20:00).
Talde bilbotarrak iragarri duen arabera, frontoiko sarrera doakoa izanen da baina aldez aurretik erreserbatu beharko da web orrialde baten bidez. Hau Bilbaoko Miribilla auzoan kokatuta dago baita ere, partida jokatuko den pabiloitik metro gutxitara.
Bilbao Arena beteta egonen da 10.000 pertsona ingururekin, Surne Bilbaok bere abonatuek libre utzi zituzten eserleku eskasak saldu zituzten ondoren. Jaume Ponsarnauren taldea, indarreko txapeldunak, sei puntuko aldeari buelta eman behar dio titulua berriz irabazteko, finaleko lehenengo partida 79-73 emaitzarekin galdu ondoren, hau aurreko asteazkenean jokatu zen Salonikan.
Ponsarnau, FIBAko finalaren aurrean: “Opari ona litzateke niretzat eta jende guztiarentzat”
Jaume Ponsarnauk PAOK Salonikaren aurkako finala aztertu du. Bere urtebetetzea izanik, berarentzat eta zaleentzat opari ona izango litzatekeela esan du.
Jaworski: “Neurketa mota hauetan protagonista izan nahi dut"
"Ederra izango litzateke irabaztea. Europan nire lehen txapelketa izango litzateke eta oso harro egongo nintzateke. Pertsonalki ez dut lortu nituen helburu guztiak betetzea, baina asko gustatzen zait nola dabilen taldea. Partidak irabazten ari gara eta hori da garrantzitsuena", azaldu du saskiratzaile estatubatuarrak.
Pantzar: “Miribilla infernua izatea behar dugu"
Surne Bilbao Basketeko jokalari suediarrak aldagelan "lasai" daudela esan du. Iragan astean Palatakin egindako akatsak zuzendu eta gutxienez zazpi puntugatik irabazteko helburua dute beltzezkoek, FIBA Europako Kopa berriro altxatzeko.
Mikel Odriozola, Bilbao Basket: “Egun handietako Miribilla espero dugu”
Mikel Odriozola Bilbao Basketen entrenatzaile laguntzaileak taldea nola dagoen azaldu du, asteazkeneko hitzordu handiaren atarian. Izan ere, FIBA Europe Cupeko finalaren itzulikoa jokatuko dute beltzezko gizonek Miribillan, PAOK Salonikaren kontra.
Jaume Ponsarnau, itzuliko partidaz: “Lan gogorra dugu, mailarik onena eman beharra dugu”
Surne Bilbaok sei puntuz galdu du, 79-73, FIBA Europa Kopako joaneko neurketan. Norgehiagoka amaituta, Jaume Ponsarnau entrenatzaileak nabarmendu du titulua Miribillan erabakiko dela, “gure jendearekin”.
Justin Jaworski: “Garaipena lortzea gustatuko litzaiguke, baina erdia falta da”
Surne Bilbaok sei puntuz galdu du, 79-73, Salonikan, PAOK aurkari, FIBA Europa Kopako joaneko partidan; hala, euskal taldeak markagailua irauli beharko du Miribillan, datorren asteazkenean.
Finalaren itzulikoa irauli beharko du Surne Bilbaok, Mirbillan, galdu egin baitu joaneko partida, Salonikan (79-73)
Ponsarnauren taldeak partida osoa eman du markagailuan atzetik, Palatakin, biko jaurtiketen portzentaje txarrak baldintzatuta. PAOKen aldeko koskarik handiena 12 puntukoa izan da, baina puntu bakarrko aldea ere izan da.
Zuzenean: FIBA Europe Cup txapelketaren finaleko joaneko partida, PAOK Salonikaren eta Bilbao Basketen artean
Ikusi, gaur, apirilak 22, 18:15etik aurrera, PAOK Salonikaren eta Surne Bilbao Basketen arteko FIBA Europe Cupeko finalaren joaneko partidaren zuzeneko emanaldia, Greziatik. Saioa 17:50ean hasiko da ETB1en, atariko batekin, eta partida streaming bidez jarraitu ahal izango da kirolakeitb.eus eta ETBOn atarien bidez.
Surne Bilbaok Salonikan izango du jokoan FIBA Europa Kopa berriro irabazteko lehenengo partida, PAOKen aurka
Finaleko joaneko partida asteazken honetan jokatuko da, 18:15etik aurrera, Palatakin, Greziako hirian; bertan lortu zuen titulua Bizkaiko taldeak duela urtebete. EITBk, kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez, zuzenean emanen du neurketa.