2000 personas podrán ver la final Surne Bilbao-PAOK Salónica en el Frontón Bizkaia, en Miribilla
El Frontón Bizkaia, de Miribilla, habilitará el miércoles una pantalla gigante y un espacio con dos mil localidades para presenciar en directo el partido de vuelta de la final de la FIBA Europe Cup que va a enfrentar al Surne Bilbao y al PAOK Salónica en el Bilbao Arena (20:00 horas).
Según ha anunciado el club vasco, el acceso al frontón, ubicado también en el barrio bilbaíno de Miribilla a escasos metros del pabellón donde se jugará el partido, será gratuito, con reserva previa de la entrada a través de una página web.
El Bilbao Arena estará abarrotado por cerca de 10 000 personas, después de que el Surne Bilbao vendiera en apenas unos minutos las escasas localidades que dejaron disponibles sus abonados. El equipo de Jaume Ponsarnau, vigente campeón, necesita remontar una desventaja de seis puntos para reeditar el título, después de perder por 79-73 en el partido de ida, disputado el pasado miércoles en Salónica.
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El Surne Bilbao ha perdido por seis puntos, 79-73, en Salónica, ante el PAOK, en el partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup; de esta forma, el equipo vasco deberá remontar en Miribilla, el próximo miércoles.
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