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Jaume Ponsarnau, sobre el partido de vuelta: “Tenemos un trabajo duro, tenemos que encontrar nuestro mejor nivel”

Jaume Ponsarnau (Surne Bilbao)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jaume Ponsarnau, itzuliko partidaz: “Lan gogorra dugu, gure mailarik onena topatu behar dugu”
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KIROLAK EITB

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El Surne Bilbao ha perdido por seis puntos, 79-73, en el encuentro de ida de la final de la FIBA Europe Cup. Finalizado el choque, el entrenador, Jaume Ponsarnau, ha destacado que el título se va a decidir en Miribilla, “con nuestra gente”.

Baloncesto FIBA Europe Cup Jaume Ponsarnau Bilbao Basket

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