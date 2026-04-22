Jaume Ponsarnau, sobre el partido de vuelta: “Tenemos un trabajo duro, tenemos que encontrar nuestro mejor nivel”
El Surne Bilbao ha perdido por seis puntos, 79-73, en el encuentro de ida de la final de la FIBA Europe Cup. Finalizado el choque, el entrenador, Jaume Ponsarnau, ha destacado que el título se va a decidir en Miribilla, “con nuestra gente”.
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El Surne Bilbao ha perdido por seis puntos, 79-73, en Salónica, ante el PAOK, en el partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup; de esta forma, el equipo vasco deberá remontar en Miribilla, el próximo miércoles.
Toca remontar en Miribilla tras caer en Salónica en el primer asalto de la final (79-73)
Los de Ponsarnau han estado todo el partido a remolque en el Palataki, lastrados por sus malos porcentajes de tiros de campo. La mayor diferencia de los griegos ha sido de 12 puntos, pero los bilbaínos también han llegado a estar a un solo punto.
EN DIRECTO: Partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup 2026 entre PAOK Salónica y Bilbao Basket
No te pierdas hoy, 22 de abril, a partir de las 18:15, la emisión en directo del partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup entre el equipo griego del PAOK Salónica y el Surne Bilbao Basket, desde Grecia. El programa arrancará en ETB1 sobre las 17:50 con una previa, y el partido se podrá seguir mediante streaming por kirolakeitb.eus y ETBOn.
Surne Bilbao se juega en Salónica, ante el PAOK, el primer asalto para ganar de nuevo la FIBA Europe Cup
El partido de ida de la final tendrá lugar este miércoles, desde las 18:15 horas, en el Palataki, en la ciudad griega, donde el equipo vasco consiguió el título hace justo un año. EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1, va a emitir el choque en directo.
Ponsarnau: “Nuestro focus es entender que es como un partido muy largo”
Surne Bilbao Basket se enfrentará mañana, 22 de abril, al PAOK griego en los 40 minutos de la ida de la final de la FIBA Europe Cup. Hemos estado con el entrenador Jaume Ponsarnau en el aeropuerto de Loiu donde nos ha asegurado que el equipo se encuentra con “mucha ilusión y concentrado".
Surne Bilbao, con la mirada puesta en Grecia
Tryggvi Hlinason, capitán de los 'hombres de negro', espera a un PAOK que "ha cambiado mucho" no solo respecto a la pasada campaña, sino también al que se enfrentaron hace apenas dos meses en la segunda fase del torneo en sendos partidos saldados con victorias en Miribilla (95-73) y en el Palataki (87-88).
El Surne Bilbao cae ante el BAXI Manresa antes de su final europea (80-84)
El Surne Bilbao cayó derrotado por 80-84 frente al BAXI Manresa en Miribilla y pierde el paso en la carrera por el play-off en vísperas de viajar a Grecia para disputar el miércoles la ida de la final de la Copa FIBA Europa frente al PAOK de Salónica.
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El Parque Etxebarria será el escenario del 12 al 15 de junio de la competición, una cita que asciende a categoría FIBA Quest, tercera a nivel mundial. Eso significa que habrá equipos internacionales y que proporcionará billete para el World Tour. También se amplía la competición femenina a todas las edades y se incorpora el torneo 3x3 en silla de ruedas.
Un pobre Surne Bilbao cae con estrépito ante el Barça (90-61)
El equipo de Jaume Ponsarnau ha realizado una mala primera parte, donde solo ha anotado 23 puntos, y después ha terminado siendo arrollado por el Barça en el Palau.