Jaume Ponsarnau, sobre el partido de vuelta: “Tenemos un trabajo duro, tenemos que encontrar nuestro mejor nivel”

No te pierdas hoy, 22 de abril, a partir de las 18:15, la emisión en directo del partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup entre el equipo griego del PAOK Salónica y el Surne Bilbao Basket, desde Grecia. El programa arrancará en ETB1 sobre las 17:50 con una previa, y el partido se podrá seguir mediante streaming por kirolakeitb.eus y ETBOn.