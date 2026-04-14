Bilbao Jokoan 3x3 txapelketa maila handiagoarekin eta egoitza berriarekin itzuliko da ekainaren 12an
Etxebarria Parkeak hartuko du, ekainaren 12tik 15era bitartean. Aurten FIBA Quest maila izango du txapelketak. Horrek esan nahi du nazioarteko taldeek parte hartuko dutela, World Tourrerako txartela lortzeko lehian. Era berean, emakumezkoen txapelketa adin guztietara zabalduko da, eta aurrenekoz gurpil aulkiko 3x3 txapelketa izango da.
Surne Bilbaok kolpe handia hartu du Bartzelonan (90-61)
Jaume Ponsarnauren taldeak irudi txarra eman du Palau Blaugranan. Lehen zatian 23 puntu baino ez ditu egin. Barça hasieratik bukaeraraino izan da nagusi, eta erraz gailendu zaio Surne Bilbaori.
Surne Bilbaoko jokalari eta zaleek elkarrekin ospatu dute Szombathelyren aurkako garaipena
Surne Bilbaok 95-88 irabazi dio Szombathelyri Miribillan. Garaipen honekin FIBA Europe Cupeko finala jokatuko dute bigarren urtez jarraian.
Surne Bilbaok bigarren finala jarraian jokatuko du, Miribillan ere Szombathelyri irabazi ondoren (95-88)
Ponsarnauren mutilek aise gainditu dute Hungariako taldea, partida serio batean. Giro hotz samarra izan da Miribillako harmailetan, Europarako finalerdia izan arren. Finalean Greziako PAOK Salonika izango da aurkaria berriro, UCAM Murtzia kanporatu baitu beste finalerdian.
Jaume Ponsarnau, asteazkeneko Surne Bilbao-Szombathely FIBA Europa Kopako partidaz: “Etxean jokatzen dugula aprobetxatu behar dugu”
Asteazkenean, 20:00etatik aurrera, Surne Bilbaok Szombathely taldearen aurka jokatuko du Miribillan. FIBA Europa Kopako finalerdietako itzuliko partida da, eta, hortaz, finalerako txartela jokoan da; Bilboko taldeak 17 puntuko aldea eskuratu zuen joaneko neurketan. EITBk zuzenean emango du partida, kirolakeitb.eus-en eta ETB1ONen.
Surne Bilbaok 90-74 menderatu du Unicaja, play-offetara hurbiltzeko
Surne Bilbaok Endesa Ligako play-offetarako hautagaitza aurkeztu du, Unicajaren aurka garaipen garrantzitsua eskuratuta (90-74). Zortzigarren sailkatuarekin berdinduta kokatu da, 15 garaipenekin, nahiz eta Malagako taldeak baino partida bat gehiago izan jokatuta.
Surne Bilbaok finalerako sailkapena bideratu du, Hungarian Szombathely 81-98 mendean hartuta
Norgehgiagoka hasiera nahiko eskas baten ostean, beltzezko gizonek norabidea zuzendu dute, eta azken hiru laurdenetan nagusi izan dira. Ponsarnauren mutilek 17 puntuko errenta lortu dute Miribillako itzulerako neurketari begira.
Surne Bilbaok FIBA Europe Cupeko finalerako sailkatu nahi du, asteazkenean, Hungrian, Szombathelyren aurka
Partida 18:00etan hasiko da, eta kirolakeitb.eus eta ETB1ON bitartez emanen da, zuzenean.
Ponsarnau, Surne Bilbaorekin 2029ra arte berritu ondoren: “Bilbo nire etxea da, zalantzarik gabe"
"Esaten didate Bilbok mesede egiten didala, ez dakit txuletoiengatik izango ote den", adierazi du Kataluniako prestatzaileak, txantxetan. Ponsarnauk adierazi duenez, proiektuaren jarraipena "aurrerapauso bat ematera" bideratuta dago.
Surne Bilbaok porrot egin du Murtziaren aurka hiruko jaurtiketen ondorioz (100-81)
Surne Bilbaok 100-81eko emaitzarekin galdu du UCAM Murtziaren aurka Endesa Ligako 24. jardunaldian. Aurkariaren defentsako lan ona eta Sito Alonsoren taldeak hirukoetan asmatu ez izana funtsezkoak izan dira partida erabakitzeko.