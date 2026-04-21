2026ko Itzulia Women lasterketan hamalau mendate puntuagarri izango dira, hiru etapatan, maiatzaren 15etik 17ra bitartean
2026ko Itzulia Women maiatzaren 15ean hasiko da, ostiralez, Zarautzen, eta hilaren 17an amaitu, igandez, Donostian. Lasterketako bosgarren ekitaldia asteazkenean aurkeztu dute, Zarautzen, eta txirrindulariek hamalau mendate puntuagarri igo beharko dituzte, ibilbideko hiru etapetan; honako hauek dira: Zarautz-Zarautz (121,3 kilometro), Abadiño-Zornotza (138 kilometro), eta Donostia-Donostia (113,1 kilometro).
Hala, 2026ko Itzulia Womeneko lehenengo etapa, maiatzaren 15ean (ostirala da), Zarautzetik irtengo da, eta Gipuzkoako udalerri horretan bertan bukatuko da, 121,3 kilometro eginda. Jardunaldi horrek desnibeleko 2.400 metro pilatuko ditu, eta ziklistek mendiko sailkapenerako puntuagarriak diren sei mendate igo beharko dituzte. Aurrenekoa hirugarren mailako Itziar izango da, 18,8. kilometroan, eta, jarraian, hirugarren mailako beste bi mendate izango dira: Kalbario, 32,7. kilometroan, eta Azkarate, 47,1.ean. Lehenengo esprint berezia Urrestillan jokatuko dute, 61,3. kilometroan, eta gerora bigarren mailako Santa Ageda igoko dute, 72. kilometroan. Etumeta hirugarren mailako mendatea 91,6. kilometroan izango da, eta, 107,1.ean, Zubialdeko esprint berezia. Eguneko azken igoera puntuagarria Garate da, eta helmugarako zortzi kilometro geldituko direnean izango du pankarta.
Hurrengo egunean, hilaren 16an (larunbata da), Itzulia Bizkaian barrena izango da. Abadiñotik irtenda, txirrindulariek Trabakua igoko dute; hirugarren mailako mendate hori 7,5. kilometroan izango da. Hirugarren mailakoa ere bada Merelludi, eta 23,5. kilometroan dago. Lekeitio atzean utzita, ziklistek Natxiturako igoera egin beharko dute (hirugarren mailakoa da, 43,1. kilometroan), eta, ondoren, Arteagako eta Bermeoko zaleek Itzuliko parte-hartzaileak txalotuko dituzte.
Hirugarren mailako San Pelaio igoko da, 84,5. kilometroan, eta Ibarrako esprint berezia izango da jokoan, jarraian (104. kilometroan). 115,6. kilometroan, Aretxabalganerako igoera egingo dute ziklistek. Bigarren esprint berezia Muxikan jokatuko dute; helmuga zazpi kilometrora izango dute bertatik, Zornotzan. Guztira, jardunaldiak 2.560 metroko desnibel metatua izango du.
Lasterketako hirugarren egunerako, antolatzaileek erabaki dute ziklistak Donostiatik abiatuko direla; laster izango dira Astigarragan eta Gurutzen, azken hori puntuagarria izan gabe. Bada puntuagarria, jakina, Jaizkibel; hain zuzen ere, 2026ko Itzuliko mendaterik gogorrena da. Lehen mailakoa da Jaizkibel, 7,9 kilometroko igoera, batez beste % 5,6ko malda duena. Pankarta ibilbideko 42,4. kilometroan izango da.
Irun atzean utzita, Itzulian Gurutze igoko da; orain, puntuagarria da, hirugarren mailakoa. Pasai Antxoko zaleek gozatu ahal izango dute lasterketaz, eta, segituan, etapako bi esprint bereziak izango dira jokoan: Donostiakoa, 75,9. kilometroan; Usurbilgoa, ordea, 86,6.ean.
Mendizorrotz bigarren mailako mendatearen pankarta helmugarako soilik hamar kilometrora izango da; hortaz, erabakigarria izan liteke. Euskal Herriko zale guztiek Donostian txalotzeko aukera izango dute 2026ko Itzuliko irabazlea, proba Gipuzkoako hiriburuan bukatuko baita. Azken etapan, desnibel metatua 1.840 metrokoa izango da.
Zure interesekoa izan daiteke
2025eko Itzulia Women lasterketako parte-hartzaileen eta dortsalen behin-behineko zerrenda ofiziala
19 taldetako 113 parte-hartzaile izango dira irteeran aurten. Mundu mailako emakumeen tropeleko izen nabarmenenak lehiatuko dira Euskal Herrian: Marlen Reusser 2023ko garailea eta Demi Vollering 2024ko irabazlea, besteak beste.
Usoa Ostolaza: ''Muturra esprintean sartzen saiatu behar genuen''
Zarauztarrak seigarren egin du Itzulia Women lasterketako 2. etapan, Mischa Bredewold etapa garaile eta sailkapeneko liderraren denbora berean.
Laboral Kutxa eta gainerako taldeak prest dira Itzulia Women lasterketari hasiera emateko
2025eko Itzulia Women maiatzaren 16tik 18ra artean jokatuko da. Bertan, Demi Vollering, Anna van der Bregen, Marlen Reusser, eta Usoa Ostolaza eta Ane Santesteban (Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioa) bezalako txirrindulariak lehiatuko dira.
2025eko Itzulia Women lasterketako parte-hartzaileen eta dortsalen behin betiko zerrenda ofiziala
19 talde eta 110 txirrindulari izango dira irteeran aurten. Mundu mailako emakumeen tropeleko izen esanguratsuak lehiatuko dira Euskal Herrian: Marlen Reusser 2023ko garailea eta Demi Vollering 2024ko irabazlea, besteak beste.
Irabazi Itzulia Womeneko etapa bakoitzean maillot eta kulot bana, Instagrameko gure profilean
EITBk Itzulia Womeneko etapa bakoitzean egiten duen lehiaketa EITB Kirolakek Instagramen duen profilean egingo dugu (@kirolak_eitb da hori).
2025eko Itzulia Womeneko maillotak
Zumarragan aurkeztu dituzte 2025eko Itzulia Womeneko maillotak. Bideo honetan ikus ditzakezu nolakoak diren liderrak eta puntukako, mendiko zein gazteen sailkapenetako onenek jantziko dituzten elastikoak.
Vollering, Van der Bregen, Bredewold, Reusser, Ostolaza eta Santesteban, 2025eko Itzulia Womenen egongo dira
Lasterketa maiatzaren 16tik 18ra jokatuko da. Antolatzaileek Itzulia Womenen 4. edizioan lehiatuko diren izar nagusiak jakinarazi dituzte. Etapa guztiak zuzenean emango dituzte eitb.eus-ek eta ETB1ek.
2025eko Itzulia Women, maiatzaren 16tik 18ra artean, EITB Median
Maiatzaren 16an hasi eta hilaren 18an bukatuko da 2025eko Itzulia Women lasterketa. Etapa guztiak zuzenean ikusi ahalko dituzu eitb.eus-en eta ETB1en Gainera, jarraipen zabala egingo diote Euskadi Irratiak, Radio Euskadik eta Radio Vitoriak.
Ikusi Itzulia Women 2025 lasterketako lau mailloten diseinuak
Honelako itxura dute aurtengo Itzulia Women lasterketako mailloten diseinuek: sailkapen nagusia, puntukakoa, mendikoa eta gazteena.