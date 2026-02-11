Surne Bilbaok PAOK menderatu du, lehen postuan sailkatu da, eta Turkiako Petkim Spor izango du aurkari final-laurdenetan
Beltzezko gizonak Salonikara itzuli dira, duela hamar hilabete txapeldun izan ziren Greziako hirira, eta puntu bakarreko aldearekin lortu dute garaipena (87-88) azken laurdenean, ia partida osoa markagailuan atzetik egon ondoren.
Surne Bilbao Salonikara itzuli da, duela hamar hilabete FIBA Europa Kopako txapelketa irabazi zuen Greziako hirira, PAOK Sports Arena Palataki izenarekin ezaguna den pabilioian, PAOKen aurka jokatzeko. Helburua txapelketa kontinental bereko bigarren fasearen amaierako hamargarren garaipena jarraian lortzea zen, eta azken laurden oso estuan lortu du, puntu bakarreko aldearekin (87-88).
Final-laurdenetako aurkaria Turkiako Petkim Spor taldea izango da, azken jardunaldian Peristeriren aurka galdu ondoren. Honenbestez, talde turkiarra bigarren sailkatu da N multzoan.
Surne Bilbaok eskura zuen multzoko lehen postuan amaitzea, duela hiru aste PAOKen aurka Miribillan lortutako garaipena ondoren (95-73). Ponsarnauren mutilek bilatzen zuten aparteko saria bigarren fase hau garaipen guztiekin eta porrotik gabebukatzea zen, lehen kanporaketa gaindituz gero finalaurreko eta finaleko itzulerako neurketak Bilbon jokatzea ahalbidetuko diena. Azkenean lortu dute garaipen garrantzitsu hori, baina majo sufrituta.
Ponsarnauren mutilak azken bi minutuetan lehen laurdenaren zatirik handienean egindako lan ona zakarraontzira botatzeko zorian egon dira. Une oro atzetik baina markagailuan gertu izan dira, laurdenaren amaieran izan ezik. Jaworskik , neurri batean, galera handiagoa izatea eragotzi du (30-24).
Bigarren laurdenean, beltzezko gizonek erreakzionatu egin dute, eta markagailuan aurretik jarri dira. Hala ere, Frey ez da oso fin ibili taldea gidatzeko orduan, ezta aurkariaren uztai aurrean ere, eta horrek eragotzi egin du markagailuan abantaila hartzea. Epaileek bi teknika adierazi dituzte, bat talde bakoitzeko, eta, horren ostean, bilbotarrek berriro erabaki txar batzuk hartu dituzte lehen zatiaren amaieran (50-42).
Atsedenaldiaren ostean, Ponsarnauren taldeak, norabidea zuzendu beharrean, bere errendimendua jaitsi du hirugarren laurdenaren lehen zatian, defentsan errebotea ixteko gai ez baitira izan, eta bide hori baliatu du Greziako taldeak partidan agintzen jarraitzeko (75-64).
Azken laurdenean, beltzezko gizonek defentsa gogortu dute eta odoljarioa eten dute. Horrela, lanari esker, aldea murriztea, partida berdintzea eta markagailuan aurretik jartzea lortu dute. Gainera, aurreko laurdenetan ez bezala, azken minutuetan asmatu dute, Pantzar bikain baten zuzendaritzapean, eta garaipena puntu bakarreko aldearekin bildu dute (87-88).
Urtarrilaren 2an, Bilbao Arenan, Valentzia Basket sendoaren aurrean jipoi historikoa (72-116) jaso ondoren, Surnek sei garaipen lortu ditu Endesa Ligan eta lau gehiago Europako txapelketan.
Fitxa teknikoa:
87.- PAOK BC (30+20+25+12): Allen (20), Melvin (10), Tyree (7), Beverley (2) eta Moore (11) -hasierako bostekoa- Koniaris (4), Chougkaz (7), Omoruyi (8), Persidis (5) eta Dimsa (13).
88.- Surne Bilbao (24+18+22+24): Pantzar (14), Jaworski (15), Font (10), Petrasek (7) eta Bagayoko (4) -hasierako bostekoa- Normantas (4), Frey (5), Hilliard (4), Krampelj (12) eta Hlinason (13).
Laurdenak: 30-24, 50-42 (atsedenaldia), 75-64 eta 87-88 (amaiera).
Epaileak: Geert Jacobs (Belgika), Edgard Ceccarelli (Frantzia) eta Kirile Tvauri (Georgia). Normantas egotzi dute, bosgarren falta adierazita (38. min).
