El Surne Bilbao supera al PAOK por la mínima, se clasifica como primero y su rival en cuartos será el Petkim Spor turco
Los hombres de negro han regresado a Salónica, la ciudad griega donde hace diez meses se proclamaron campeones, y se han llevado la victoria por un solo punto (87-88) de diferencia en el último cuarto tras estar casi todo el partido por detrás en el marcador.
El Surne Bilbao ha regresado a Salónica, la ciudad griega donde hace diez meses se proclamó campeón de FIBA Eurocup, para enfrentarse al PAOK en el pabellón PAOK Sports Arena, el conocido como Palataki. El objetivo era encadenar la décima victoria consecutiva en el cierre de la segunda fase del mismo torneo continental, y lo han logrado en un ajustadísimo último parcial por un solo punto de diferencia (87-88).
Su rival en cuartos de final será el Petkim Spor turco, que ha caído ante el Peristeri en la última jornada, clasificándose segundo en el Grupo N.
El Surne Bilbao tenía al alcance de la mano acabar primero de grupo después del aplastante triunfo (95-73) logrado hace tres semanas frente al PAOK en Miribilla. El premio extra que buscaban los de Ponsarnau era acabar esta segunda fase con un pleno de victorias que en caso de superar la primera eliminatoria les permitirá jugar en Bilbao los partidos de vuelta en la semifinal y en la final. Finalmente, lo han conseguido con una sufrida victoria.
Los de Ponsarnau a punto han estado de mandar al traste el buen trabajo realizado durante la mayor parte del primer cuarto en los últimos dos minutos. En todo momento se han mantenido por detrás pero cerca en el marcador, menos en el final del parcial. Jaworski ha arreglado, en parte, el pequeño desaguisado final (30-24).
En el segundo cuarto, los hombres de negro han reaccionado y se han puesto por delante en el luminoso. Sin embargo, Frey no ha estado muy finoa la hora de comandar al equipo, y tampoco de cara al aro rival, lo que ha impedido abrir brecha en el marcador. Los colegiados han señalado dos técnicas, una por equipo, y tras ello una serie de malas decisiones han vuelto a penalizar al combinado bilbaíno al término de la primera parte (50-42).
Tras el descanso, el conjunto de Ponsarnau lejos de enmendarse ha empeorado su rendimiento en la primera mitad del tercer cuarto, incapaces de cerrar el rebote defensivo, vía de agua que ha aprovechado el equipo heleno para seguir mandando en el choque (75-64).
En el último cuarto, los hombres de negro han ajustado su defensa y han conseguido cerrar la hemorragia bajo su aro. Así, a base de trabajo, han logrado recortar la distancia, igualar el partido y ponerse por delante en el luminoso. Además, a diferencia de los cuartos precedentes, han acertado en los momentos finales, comandados por un excelente Pantzar, y se han llevado el partido por la mínima (87-88).
Desde el histórico batacazo del 2 de enero en el Bilbao Arena a manos de un arrollador Valencia Basket (72-116) el Surne ha sumado seis victorias en la Liga Endesa y cuatro más en Europa que han disparado la ilusión en Bilbao.
Ficha técnica:
87.- PAOK BC (30+20+25+12): Allen (20), Melvin (10), Tyree (7), Beverley (2) y Moore (11) -quinteto inicial- Koniaris (4), Chougkaz (7), Omoruyi (8), Persidis (5) y Dimsa (13).
88.- Surne Bilbao (24+18+22+24): Pantzar (14), Jaworski (15), Font (10), Petrasek (7) y Bagayoko (4) -quinteto inicial- Normantas (4), Frey (5), Hilliard (4), Krampelj (12) y Hlinason (13).
Parciales: 30-24, 50-42 (descanso), 75-64 y 87-88 (final).
Árbitros: Geert Jacobs (Bélgica), Edgard Ceccarelli (Francia) y Kirile Tvauri (Georgia). Eliminaron por cinco faltas a Normantas (m.38).
Incidencias: Último partido de la segunda fase de la Copa FIBA Europa disputado en el PAOK Sports Arena de Salónica.
