Surne Bilbaok Real Madril mendean hartu du Miribillan, eta playoff postuetan sartu da (88-82)
Surne Bilbao Basket lehen aldiz sartu da Endesa Ligako playoff postuetan Real Madrili 88-82 irabazita. Azken laurden bikain bat egin ondoren, merezitako garaipena lortu dute beltzezko gizonek. Hemen partidaren laburpena.
Bilbao Basketen ereserki berria egin du Shinova taldeak: “Sua gara"
Bilbao Basket taldeak ereserki berria aurkeztu du astearte honetan. Shinova taldeak egindako piezak "Sua gara" du izena.
Azken laurdenean egindako hutsek garaipenik gabe utzi dute Surne Bilbao Lleida aldean (90-81)
Surne Bilbao Basketek 90-81 galdu du Hiopos Lleidaren etxean, Endesa Ligako 30. jardunaldiko partidan. Emaiotza honekin, Kataluniarrek maila gorenean jarraitzeko urrats handi aeman dute. Lleidak azken laurdenean, eta hiru minututan, lortudako 10-1eko partzialak partida euren alde jarri du. James Batemon eskolta, 20 punturekin, izan da partidako saskiratzailerik onena.
Surne Bilbaok aste zoragarria itxi eta Granada hondoratu du (88-83)
Surne Bilbaok garaipen estua lortu du Coviran Granadaren aurka Miribillan (88-83), eta aste bikaina biribildu du, FIBA Europa Kopa irabazi ondoren play-offerako lehian sartuta. Granada azken unera arte borrokatu bada ere, porrot honek gehiago hurbiltzen du beheko postuetara.
Ponsarnau: “Batera ahal izan dugun urrunen heldu gara"
Jaume Ponsarnau Surne Bilbao taldeko entrenatzaile eta FIBA Europe Cupeko txapeldunarekin egon gara. Bigarren urtez jarraian atera da irabazle, eta finaleko xehetasunak eta ospakizuneko giroaz aritu gara berarekin.
Mikel Odriozolak zaleekin “Txoria Txori” abesten ospatu du FIBA Europa Kopa
Surne Bilbaoko entrenatzaile laguntzaileak zaleen laguntzarekin "Txoria Txori" abesten ospatu du irabazitako titulua.
Ehunka zale bildu dira Bilbon, FIBA Europa Kopako txapeldunei gorazarre egiteko
Isabel Iturbe presidenteak, Jaume Ponsarnau entrenatzaileak eta Tryggvi Hlinason kapitainak eraman dute garaikurra taldea udaletxera iritsi denean. Amaia Arregi Bilboko jarduneko alkateak taldeari harrera egin dio eskaileretan.
Harald Freyk zaleak animatu ditu “jo ta ke" abestiarekin
Jokalari norvegiarrak, bere taldekideentzat aldagelako liderra denak, Surne Bilbaoko zaleak saltoka jarri ditu Miribillan gehien entzuten den kantuetako batekin.
Ponsarnau, udaletxeko balkoitik: “Talde hau zoragarria eta paregabea da"
Prestatzaile kataluniarrak azpimarratu duenez, "korrontearen aurka goaz gauza guztietan, garaikur hau bi aldiz irabazi dugu, inork ez bezala, eta finala irauliz, inork egin ez bezala". "Baina, batez ere, gu izan nahi dugu, eta irabazi edo galdu, egunen batean tokatzen bada, gure erara", erantsi du.
Surne Bilbaok bere bigarren FIBA Europa Kopa eskaini die zaleei udaletxeko balkoitik
Ehunka jarraitzailek Surne Bilbaori harrera egin diote ostegun honetan, Bizkaiko hiriburuan, 'beltzezko gizonek' asteazkenean bigarren urtez jarraian lortutako FIBA Europa Kopa ospatzeko.