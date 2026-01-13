FIBA EUROPE CUP
Surne Bilbao PAOK taldeari gailendu zaio Europako lidergoa sendotuz

Talde bilbotarrak konpromiso kontinental berri bat gainditu du, bere zaleen aurrean, FIBA Europa Kopan pribilegiozko posizioari eusteko.

BILBAO, 13/01/2026.- El pívot del PAOK Tesalónica Ben Moore (d) disputa un balón con el pívot del Bilbao Basket Bassala Bagayoko (i) durante el partido de Copa de Europa de baloncesto que Surne Bilbao Basket y PAOK Tesalónica disputan este martes en el Bilbao Arena. EFE/Miguel Toña
Bassala Bagayoko eta Ben Moore. Irudia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbao Basketek 95-73 irabazi du PAOK Salonicaren aurka jokatu den FIBA Europa Kopako bigarren faseko partida, Bilbao Arenan.

Jaume Ponsarnauk zuzentzen duen taldeak nagusitasuna erakutsi du lehen laurdenetik eta multzoko lidergoa defendatu du. Gainera, final-laurdenetarako sailkapena ziurtatzetik oso gertu geratu da. Etxekoen nagusitasuna atsedenaldiaren aurreko partzial sendoetan oinarritu da eta hirugarren laurdenean ia erabakita utzi dute partida.

Kontinenteko lehiaketan protagonista izan den eta saskiratzeen buru izan den Aleix Font nabarmendu da banakakoan, Jaworski, Petrasek eta Pantzarrek lagunduta. PAOKek erantzun partziala aurkitu du hasierako tarte batzuetan, baina ezin izan dio Surne Bilbaoren erritmoari eutsi.

Saskibaloia FIBA Europe Cup Bilbao Basket

