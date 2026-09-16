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Kosner Baskoniak Kenneth Faried aurkeztu du: “Aukera bikaina da, niretzat”

Iragarkia
Baskonia: Kenneth Faried
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko taldeko jokalari berriak, 37 urtekoa bera, adierazi du bere esperientzia eman nahi diola Kosner Baskoniari. Halaber, Felix Fernandez kirol zuzendariak ere hitz egin du, Paolo Galbiatiren taldearen egoera aztergai. 

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