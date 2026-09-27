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El Kosner Baskonia se lleva por la mínima el duelo frente al San Pablo Burgos (97-98)
Euskaraz irakurri: Baskoniak Burgos mendean hartu du azken hatsean (97-98)
A la tercera ha llegado la primera victoria para Kosner Baskonia. Tras las derrotas en la Supercopa y Euroliga, los de Galbiatti se han estrenado con victoria en Liga, en un final de infarto ante el Burgos.
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