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Alex Len pibot ukrainarra, Baskoniako jokalari berria

Len Real Madriletik dator eta eskarmentu handia du NBAn, 700 partida baino gehiago jokatu baititu han.

Alex Len, jugador del Baskonia
Alex Len, Baskoniako jokalari berria. Irudia: Kosner Baskonia
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Azken eguneratzea

Alex Len pibot ukrainarrak Kosner Baskonian jokatuko du aurrerantzean, 2028ra arteko kontratua sinatuta, talde gasteiztarrak astelehen honetan jakitera eman duenez.

Lenek 33 urte  ditu eta 213 zentimetro luze da. Orobat, esperientzia esanguratsua du NBAn. Izan ere, 700 partida baino gehiago jokatu ditu AEBetako ligan, Phoenix Sunsen eskutik 2013an hasi zenetik.

Ondoren, Atlanta Hawks, Sacramento Kings eta Washington Wizards taldeetan jokatu zuen; iragan sasoian, berriz, Real Madrilen jokatu zuen.

Pibotak datozen orduetan egingo du bat Paolo Galbiatiren taldearekin.

 

Saski Baskonia ACB Endesa Liga

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kosner Baskonia berria abian da, jokalarien azterketa medikoekin hasita

Tadas Sedekerskis Baskoniako kapitainak azterketa medikoa egin aurretik adierazi duenez, "oso ohituta daude denboraldi handiak egin dituzten jokalariei agur esatera". "Erronka eta helburu berriak ditugu, eta aurpegi berriak", gaineratu du. Gainera, ohartarazi duenez, ACB liga "gero eta lehiakorragoa" bihurtzen ari da, eta "saskibaloia aldatzen ari da, gero eta fisikoagoa eta atletikoagoa" delako.

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