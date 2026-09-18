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Galbiati: “Ez gaude egoera fisiko edo taktikorik onenean, baina dena gerta daiteke"

Iragarkia
Galbiati
18:00 - 20:00
Paolo Galbiati. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Baskoniak denboraldiko lehen erronka handia izango du asteburu honetan. Larunbatean, 18:00etan, Gasteizko taldeak Endesa Superkopan ekingo dio lehiari Badalonan, Asisa Joventuten aurka. Galbiatiren taldeak (Errege Kopako egungo txapelduna) titulu berri baterako lehen urratsa eman nahi du estatuko saskibaloiko lau protagonista nagusiak biltzen dituen txapelketa batean.

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