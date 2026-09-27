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Kosner Baskoniak San Pablo Burgos mendean hartu du azken hatsean (97-98)
Baskoniak denboraldiko lehen garaipen epikoa erdietsi du Burgosen aurka (97-98), azken laurdenean 11 puntuko desabantaila iraulita.
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