Kosner Baskonia empezará su camino en la Euroliga en el Buesa Arena ante el actual campeón, el Olympiacos, con un duelo que se celebrará el próximo 24 de septiembre.

El inicio de la competición continental se adelanta unos días respecto al curso pasado y en la segunda semana, los vitorianos afrontarán la primera doble jornada de la competición con la visita al Valencia Basket, el 29 de septiembre, y el recibimiento de Armani Milán.

De hecho, los baskonistas disputarán tres de las cuatro primeras jornadas en su feudo, mientras que el Buesa Arena acogerá solo dos de los ocho últimos duelos de la temporada europea.

El Real Madrid visitará Vitoria-Gasteiz el 27 de octubre y el FC Barcelona lo hará el 16 de diciembre.

El último partido de 2026 será ante Valencia Basket en el coliseo azulgrana y el cierre de la competición en el mes de abril, antes del cruce de playoffs, será con dos duelos lejos de la capital alavesa, ante Armani Milán y Maccabi Tel-Aviv.

Los entrenadores vitorianos, Pablo Laso con Anadolu Efes, e Ibon Navarro, que se estrena con Estrella Roja, visitarán su ciudad el 25 de noviembre de 2026 y el 5 de febrero de 2027, respectivamente.