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El escolta canadiense AJ Lawson refuerza el perímetro del Kosner Baskonia hasta 2028

Con una altura de 1,98 metros, tiene a sus 26 años experiencia en la NBA, donde ha disputado 107 partidos con Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks y Toronto Raptors. En el último curso ha estado a caballo entre la G-League y NBA, con un contrato dual.
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El escolta canadiense Anthony Randolph Lawson en su etapa en South Carolina Gamecooks. Imagen: GamecockCentral Wikimedia Commons

Euskaraz irakurri: AJ Lawson eskolta kanadarrak Kosner Baskoniaren perimetroa indartuko du 2028ra arte
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El escolta canadiense con pasaporte jamaicano Anthony Randolph Lawson reforzará el perímetro de Kosner Baskonia hasta 2028, tras firmar un acuerdo de dos temporadas con el equipo vitoriano.

Con una altura de 1,98 metros, tiene a sus 26 años experiencia en la NBA, donde ha disputado 107 partidos, y una buena carrera en el baloncesto estadounidense.

Lawson comenzó a formarse en la NCAA con los South Carolina Gamecooks y en la temporada 2020-21 se enroló en la G-League en los College Park Skyhawks.

Su debut en la NBA fue con la camiseta de Minnesota Timberwolves en la campaña 2021-2022, para firmar después por Dallas Mavericks y Toronto Raptors, donde jugó dos años.

En el último curso ha estado a caballo entre la G-League y NBA, con un contrato dual, y ha promediado 13,7 puntos, 3,6 rebotes, 1,5 de asistencias y buenos porcentajes de tres puntos, 42,2 %.

Estos números le sirvieron para ser elegido en el segundo mejor quinteto de la liga de desarrollo la última temporada.

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