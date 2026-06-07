El Kosner Baskonia vuelve a perder ante el Joventut y queda fuera de los play-off (88-96)

El Kosner Baskonia ha vuelto a sufrir una dura derrota ante el Asisa Joventut este domingo por 88-96, quedándose eliminado de los play-off de la Liga Endesa.

Los locales han comenzado con un 6-0, empujados por un Buesa Arena metido en el partido desde el inicio, hasta que Simon Birgander se ha erigido anotando los puntos de su equipo en los primeros cinco minutos.

El ímpetu baskonista le ha hecho cometer excesivas faltas personales. De hecho, dos triples de Ludde Hakanson y una falta antideportiva de Eugene Omoruyi han volteado el choque, aunque los vascos han acabado el cuarto por delante (24-23).

En el segundo asalto se ha encontrado más cómodo el Joventut con Ricky Rubio, que ha sacado varias faltas a sus rivales ante la desesperación del Buesa Arena. El Baskonia ha jugado al borde de la bocina en el cinco contra cinco, donde tuvo excesivos problemas (38-41).

Ricky Rubio ha vuelto a tomar los mandos tras el descanso y ha anotado cinco puntos seguidos para poner a los suyos con un renta de 11. Paolo Galbiati ha intentado cambiar el ritmo de su rival con una defensa en zona, pero el rebote ofensivo ha dado aire a los verdinegros.

Los tiros libres han sido un recurso fundamental para que el Baskonia encogiera un renta que se ha vuelto a estirar con los triples de Ruzic y Rubio. Cameron Hunt ha cerrado el tercer acto con una canasta de calidad (63-71).

Los despistes defensivos de los azulgranas han dado el margen necesario a los de la Penya para seguir abriendo hueco con cinco puntos consecutivos de Jabari Parker y dos triples más de Ludde Hakanson (68-82).

El Baskonia se ha lanzado a la desesperada en la recta final, pero el plantel de Dani Miret ha mantenido la compostura para llevarse el partido contra pronóstico por 88-96.