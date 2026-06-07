Galbiati: “Ha sido la temporada más difícil de mi vida"
El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, ha confesado, tras caer eliminado ante el Asisa Joventut en los play-off de la Liga Endesa, que ésta ha sido "la temporada más difícil" de su vida.
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Resumen del tercer partido del play-off de cuartos de final Kosner Baskonia vs. Asisa Joventut (88-96)
Kosner Baskonia ha sufrido una dura derrota ante el Asisa Joventut este domingo (88-96) y se ha quedado fuera de los play-off de la Liga Endesa. Aquí puedes ver el resumen del partido.
El Kosner Baskonia vuelve a perder ante el Joventut y queda fuera de los play-off (88-96)
El equipo dirigido por Paolo Galbiati ha sido superado en su propia casa, y con la segunda derrota ha quedado eliminado de los play-off de la Liga Endesa.
Resumen del segundo partido del play-off de cuartos de final Asisa Joventut vs. Kosner Baskonia (82-63)
El equipo de Paolo Galbiati no ha podido cerrar la eliminatoria en el segundo partido y el domingo jugará una final en el Buesa Arena. El equipo vitoriano ha comenzado mal el juego y luego no han podido darle la vuelta al partido.
El Kosner Baskonia cae en Badalona y tendrá que superar el play-off en el tercer partido (82-63)
El equipo de Paolo Galbiati ha completado un mal inicio de partido y lo ha pagado durante el resto del juego. Así, la eliminatoria se decidirá en el Buesa Arena el domingo.
Un sólido Kosner Baskonia se adelanta al Asisa Joventut
Los de Paolo Galbiati, campeones de Copa del Rey, han dado un paso adelante para avanzar a semifinales, con la opción de rematar el billete en el Olímpic de Badalona el viernes. Hombres importantes como Timothé Luwawu-Cabarrot han aparecido en el momento clave para los alaveses, con más gasolina y pegada que un Joventut.
El Kosner Baskonia aguanta la dureza del Joventut y golpea primero (85-71)
Los de Galbiati se han despegado en la recta final de un duelo muy físico con un parcial de 21-5. Eugene Omoruyi y Matteo Spagnolo se han multiplicado para tirar del carro baskonista ante la red defensiva de la Penya.
Paolo Galbiati: “Voy a continuar la próxima temporada"
El técnico italiano de Kosner Baskonia confirmó su continuidad en el club de cara al próximo curso tras el encuentro frente al Unicaja Málaga. Galbiati quiso “cancelar todo el ruido" que se ha generado estos días sobre su futuro y reveló que, tras hablar con el presidente del club, su continuidad al frente del equipo vitoriano está confirmada. “Estoy muy feliz de la conexión que he creado con la afición", añadió.
Galbiati confirma que continuará en el Kosner Baskonia
El técnico italiano acalló todos los rumores de un plumazo cuando anunció que seguirá en el banquillo baskonista.
El Kosner Baskonia se agarra al segundo puesto ganando al Unicaja (92-89)
El Kosner Baskonia se agarra al segundo puesto de la Liga Endesa tras superar al Unicaja Málaga por un ajustado 92-89 en el final de la liga regular que deja fuera de los play-offs al equipo andaluz.