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Galbiati: “Ha sido la temporada más difícil de mi vida"

BADALONA (BARCELONA), 05/06/2026.- El entrenador del Baskonia Paolo Galbiati durante el segundo partido del play off de cuartos de final de Liga Endesa entre el Joventut y el Kosner Baskonia, este viernes en el Olimpic de Badalona. EFE/Alejandro García
18:00 - 20:00
Paolo Galbiati. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Galbiati: "Nire bizitzako denboraldirik zailena izan da"
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KIROLAK EITB

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El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, ha confesado, tras caer eliminado ante el Asisa Joventut en los play-off de la Liga Endesa, que ésta ha sido "la temporada más difícil" de su vida.

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El técnico italiano de Kosner Baskonia confirmó su continuidad en el club de cara al próximo curso tras el encuentro frente al Unicaja Málaga. Galbiati quiso “cancelar todo el ruido" que se ha generado estos días sobre su futuro y reveló que, tras hablar con el presidente del club, su continuidad al frente del equipo vitoriano está confirmada. “Estoy muy feliz de la conexión que he creado con la afición", añadió.

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