Euroliga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Kosner Baskoniak sailkapenaren azken postuetatik ateratzea bilatuko du ostiral honetan Parisen aurka

Arabarrak lesioen ondorioz ahuldutako talde batekin ailegatzen dira neurketara, aurretik ezagututako hutsunei, iparramerikar jokalariena, Rodion Kurucsena eta Matteo Spagnolorena gehitu dira.

Paolo Galbiati, Kosner Baskoniako entrenatzailea, Paris Basketball taldearen aurka Euroligan.

Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzailea. Argazkia: Europa Press

author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Euroligako sailkapenaren azken postuetatik ateratzea bilatuko du ostiral honetan Paris Basketball taldearen aurka, partida 20:30etan hasiko da. Arabarrak lesioen ondorioz ahuldutako talde batekin ailegatzen dira neurketara, aurretik ezagututako hutsunei, iparramerikar jokalariena, Rodion Kurucsena eta Matteo Spagnolorena gehitu dira.

Garaipen bakar batek bereizten ditu bi taldeak, paristarrek euren dinamika aldatu egin dute 2026an, garaipen garrantzitsuak lortuz, Efesen aurka Istanbulen, Bartzelonan eta Panathinaikosen aurka Atenasen. Bolada on horri esker Baskonia sailkapenean aurreratu dute.

Bere aldetik, Paolo Galbiatik zuzendutako taldeak sentsazio onak berreskuratu beharko ditu Buesa Arenan, Valentzian Errege Kopan egindako joko ona atera ahal izateko. Hori lortu ahal izateko, Baskonia egoera zailean dago, taldea pairatzen ari den lesio andanagatik.

Gasteizko taldeak Nadir Hifi eta Justin Robinson gelditu beharko ditu, horiek biak talde paristarraren mehatxu nagusiak baitira. Bien artean 50 puntu lortu zituzten Baskoniaren aurkako aurreneko partidan, eta Paris Basketballen garaipenerako ezinbestekoak izan ziren.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga Paolo Galbiati

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X