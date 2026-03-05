Kosner Baskoniak sailkapenaren azken postuetatik ateratzea bilatuko du ostiral honetan Parisen aurka
Arabarrak lesioen ondorioz ahuldutako talde batekin ailegatzen dira neurketara, aurretik ezagututako hutsunei, iparramerikar jokalariena, Rodion Kurucsena eta Matteo Spagnolorena gehitu dira.
Garaipen bakar batek bereizten ditu bi taldeak, paristarrek euren dinamika aldatu egin dute 2026an, garaipen garrantzitsuak lortuz, Efesen aurka Istanbulen, Bartzelonan eta Panathinaikosen aurka Atenasen. Bolada on horri esker Baskonia sailkapenean aurreratu dute.
Bere aldetik, Paolo Galbiatik zuzendutako taldeak sentsazio onak berreskuratu beharko ditu Buesa Arenan, Valentzian Errege Kopan egindako joko ona atera ahal izateko. Hori lortu ahal izateko, Baskonia egoera zailean dago, taldea pairatzen ari den lesio andanagatik.
Gasteizko taldeak Nadir Hifi eta Justin Robinson gelditu beharko ditu, horiek biak talde paristarraren mehatxu nagusiak baitira. Bien artean 50 puntu lortu zituzten Baskoniaren aurkako aurreneko partidan, eta Paris Basketballen garaipenerako ezinbestekoak izan ziren.
Sedekerskisi eskuineko orkatilan ebakuntza egin diote berriro, eta denboraldi honetan ez du gehiago jokatuko
Bigarrenez egin diote horrelako ebakuntza bat. Lehenengoa abenduaren 11n egin zioten. Lituaniarra Eurobasketen min hartu zuen. Soilik 20 partida jokatu ahal izan ditu denboraldi honetan.
Galbiati: "Sedekerskisek ezingo du denboraldi honetan gehiago jokatu"
Lituaniarraren bigarren ebakuntza izango da, urtarrilean egindakoa kontuan hartuta. Udan, bere selekzioarekin Eurobasket txapelketa jokatzen ari zela, orkatilean egin zuen min.
Kosner Baskoniak Kopako ajea ordaindu du Buesa Arenan Valentziaren aurka jipoia jasota (79-108)
Partida hasi aurretik Baskoniak Valentzian irabazitako Errege Kopa eskaini die zaleei kantxa erditik. Norgehiagoka lehen minutuetan hautsi da, eta Arabako taldea atzetik joan da neurketa osoan zehar.
Kosner Baskoniak Valentzia mendean hartuz nahi dio jarraipena eman Kopako tituluari
Partida Buesa Arenan jokatuko da, ostegunean, 20:30etik aurrera. Aurreikuspena da Kurucs, Diop eta Sedekerskis baja izanen direla, baina Galbiatik Markquis Nowell eta Kobi Simmons eskuragarri izanen ditu.
Paolo Galbiati, Baskoniak izandako harreraz: "Espero nuena baino handiagoa izan da, askoz ere handiagoa"
Entrenatzaile italiarrak, Kosner Baskoniak Gasteizen ospatu duen festaren azken minutuetan, EITBrekin hitz egin du: "Garaipen honek betiko lotuko gaitu", adierazi du Galbiatik.
Tadas Sedekerskisek "Ikusi mendizaleak" abestu du Kosner Baskoniaren zaleekin
Gora etorri da Lituaniako jokalaria, eta kanta ospetsua abestu du.
Gasteizek bere txapeldunei harrera beroa egin die, zazpigarren Koparen ospakizunetan
Gasteizko Andre Maria Zuriaren plaza lepo bete da Paolo Galbiatiren jokalariei harrera egiteko, taldeak bere zazpigarren Errege Kopa irabazi ondoren. Baskoniaren entrenatzaile italiarra zeremonia-maisu izan da, eta Sedekerskis kapitaina Ikusi mendizaleak abestia kantatzera ausartu da.
Paolo Galbiati: “Ezin nuen plaza hau nire klubarentzat beteta ikustea baino hoberik espero”
Paolo Galbiati Baskoniako ikur bilakatu da. Gasteiztarren artean maitatua, eta giroa jartzen paregabea. Honakoak izan dira gasteiztarrei, baskonistei eta bere lan-taldeari eskaini dizkien hitzak.
Sedekerskis: “Zuek gabe Kopa hau ez litzateke posible izango; kolore hauek eta armarri hau defendatzen jarraituko dugu”
Baskoniak Errege Kopan lortutako garaipenaren ospakizuna egin dute gaur Gasteizen. Andre Maria Zuriaren plazako balkoian Tadas Sedekerskis kapitainak eskerrak eman dizkie zaleei, baita Markus Howardek ere: “Inor baino gehiago merezi duzue; garaipen hau gurea bezain zuena da”.