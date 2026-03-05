El Kosner Baskonia buscará salir de la zona baja de la Euroliga este viernes contra el París Basketball, el encuentro comenzará a las 20:30 horas. El conjunto vitoriano llega al encuentro con una plantilla mermada por las lesiones, a las bajas ya conocidas se les suman las de los jugadores norteamericanos, la de Rodion Kurucs y la de Matteo Spagnolo.

Tan solo una victoria separa a ambos equipos, los parisinos han cambiado su dinámica este 2026, logrando importantes victorias ante el Efes en Estambul, en Barcelona y ante el Panathinaikos en Atenas. Esta racha les ha colocado por delante del Baskonia.

Por su parte, el conjunto dirigido por Paolo Galbiati deberá recuperar sensaciones en el Buesa Arena, para poder mostrar el buen juego que desplegó en la Copa del Rey en Valencia. Aunque el Kosner Baskonia se encuentra en una situación complicada, debida a la plaga de lesiones que están sufriendo.

El conjunto baskonista deberá frenar a Nadir Hifi y Justin Robinson, que serán la principal amenaza del conjunto parisino. Entre ambos anotaron 50 puntos en el choque de ida y fueron clave en el triunfo del París Basketball.