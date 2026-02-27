Ezustea
Galbiati: "Sedekerskisek ezingo du denboraldi honetan gehiago jokatu"

Lituaniarraren bigarren ebakuntza izango da, urtarrilean egindakoa kontuan hartuta. Udan, bere selekzioarekin Eurobasket txapelketa jokatzen ari zela, orkatilean egin zuen min.

VALENCIA, 22/02/2026.- El entrenador del Baskonia, Paolo Galbiati, durante la final de la Copa del Rey que disputan este domingo Real Madrid y Baskonia en el Roig Arena de Valencia. EFE/ Kai Försterling

Paolo Galbiati, Kosner Baskoniako entrenatzailea. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Tadas Sedekerskisek ez duela denboraldi honetan gehiago jokatuko iragarri du bart, ostegunean, Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzaileak, Euroligan Valentzia Basketen aurka galdu ostean.

Jokalariari beste ebakuntza bat egin beharko diotela azaldu du italiarrak, eta, ondorioz, denboraldia galdutzat ematen duela.

Diop senegaldarrak Surne Bilbao Basketen aurkako partidan min hartu ostean, Sedekerskisen baja luzeak oso ahulduta utziko du Gasteizko taldearen barneko jokoa.

Sedekerskisek orkatilean min hartu zuen udan, bere selekzioarekin Eurobasket txapelketa jokatzen ari zela.

Saskibaloia Saski Baskonia

