Galbiati: "Sedekerskis se perderá lo que queda de temporada"

El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, anunció este jueves, tras la derrota ante Valencia Basket en la Euroliga, que Tadas Sedekerskis se tendrá que volver a operar y “se perderá lo que queda de temporada”.

El lituano volverá a pasar por quirófano para operarse del tobillo dos meses después de la intervención a la que fue sometido en enero, y dice adiós a la temporada.

Esta circunstancia, unida a la lesión del senegalés Diop en el derbi ante el Surne Bilbao Basket, deja el juego interior baskonista seriamente comprometido.

Sedekerskis se lesionó el pasado verano cuando disputaba el Europeo con su selección.