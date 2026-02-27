Contratiempo
Galbiati: "Sedekerskis se perderá lo que queda de temporada"

El lituano, que se lesionó el tobillo en verano, cuando disputaba el Eurobasket con su selección, pasó por una primera intervención en enero.
VALENCIA, 22/02/2026.- El entrenador del Baskonia, Paolo Galbiati, durante la final de la Copa del Rey que disputan este domingo Real Madrid y Baskonia en el Roig Arena de Valencia. EFE/ Kai Försterling
Paolo Galbiati, entrenador de Kosner Baskonia. Foto: Efe.
El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, anunció este jueves, tras la derrota ante Valencia Basket en la Euroliga, que Tadas Sedekerskis se tendrá que volver a operar y “se perderá lo que queda de temporada”.

El lituano volverá a pasar por quirófano para operarse del tobillo dos meses después de la intervención a la que fue sometido en enero, y dice adiós a la temporada.

Esta circunstancia, unida a la lesión del senegalés Diop en el derbi ante el Surne Bilbao Basket, deja el juego interior baskonista seriamente comprometido.

Sedekerskis se lesionó el pasado verano cuando disputaba el Europeo con su selección. 

La Plaza de la Virgen Blanca se ha convertido en una celebración masiva en honor la Copa del Rey ganada por el Baskonia. El capitán Tadas Sedekerskis ha agradecido a los aficionados el apoyo y los ánimos. Markus Howard también ha querido dedicar unas palabras a los aficionados: “Os merecéis más que a nadie; esta victoria es tan vuestra como la nuestra”.

