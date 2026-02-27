Galbiati: "Sedekerskis se perderá lo que queda de temporada"
El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, anunció este jueves, tras la derrota ante Valencia Basket en la Euroliga, que Tadas Sedekerskis se tendrá que volver a operar y “se perderá lo que queda de temporada”.
El lituano volverá a pasar por quirófano para operarse del tobillo dos meses después de la intervención a la que fue sometido en enero, y dice adiós a la temporada.
Esta circunstancia, unida a la lesión del senegalés Diop en el derbi ante el Surne Bilbao Basket, deja el juego interior baskonista seriamente comprometido.
Sedekerskis se lesionó el pasado verano cuando disputaba el Europeo con su selección.
El Kosner Baskonia acusa la resaca copera y cae con estrépito ante el Valencia en el Buesa Arena (79-108)
Antes del inicio del partido la plantilla del Baskonia ha ofrecido la Copa del Rey, conquistada precisamente en Valencia, desde el centro de la cancha a los aficionados. El choque se ha roto en los primeros minutos y el conjunto alavés ha ido a remolque el resto del partido.
El Kosner Baskonia quiere dar continuidad a su éxito en la Copa con una victoria ante el Valencia en la Euroliga
El partido tendrá lugar, en el Buesa Arena, este jueves, desde las 20:30 horas. La previsión es que Kurucs, Diop y Sedekerskis sean baja, pero Galbiati podrá contar con Markquis Nowell y Kobi Simmons.
Paolo Galbiati, sobre el recibimiento al Baskonia: "Ha superado lo que me esperaba, por muchísimo"
El entrenador italiano, en los momentos finales de la fiesta con la que el Kosner Baskonia ha celebrado, en Vitoria-Gasteiz, su título de Copa, ha reiterado a EITB que este triunfo "nos va a conectar para toda la vida".
Tadas Sedekerskis entona el "Ikusi Mendizaleak" con los aficionados del Kosner Baskonia
El jugador lituano se anima con el euskera y canta la mitica canción vasca.
Paolo Galbiati: “No podía esperar nada mejor que ver esta plaza llena para mi club”
Paolo Galbiati se ha convertido en el símbolo del Baskonia. Querido entre los vitorianos y único en poner ambiente. Estas han sido las palabras que ha dedicado a los vitorianos, a los baskonistas y a su equipo de trabajo.
Vitoria se vuelca con sus campeones en la celebración de la séptima Copa
La plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz se ha llenado hasta la bandera para recibir a los jugadores de Paolo Galbiati tras conquistar el séptimo título de Copa del Rey de la entidad. El técnico italiano ha sido el maestro de ceremonias y el capitán Sedekerskis se ha atrevido a cantar 'Ikusi mendizaleak'.
Sedekerskis: “Sin vosotros esta Copa no sería posible; seguiremos defendiendo estos colores y este escudo”
La Plaza de la Virgen Blanca se ha convertido en una celebración masiva en honor la Copa del Rey ganada por el Baskonia. El capitán Tadas Sedekerskis ha agradecido a los aficionados el apoyo y los ánimos. Markus Howard también ha querido dedicar unas palabras a los aficionados: “Os merecéis más que a nadie; esta victoria es tan vuestra como la nuestra”.
Aurresku en honor al Kosner Baskonia, flamante ganador de Copa
En la celebración de la victoria del Kosner Baskonia en la Copa del Rey, se ha bailado un aurresku en honor a los campeones. Se ha encargado de ello Algara Dantza Taldea, que cumple 25 años.
GALERÍA DE FOTOS: Algunas de las mejores imágenes de las celebraciones del Baskonia en Vitoria-Gasteiz
El Baskonia ha celebrado junto a su afición la Copa del Rey conquistada este fin de semana en Valencia. La plaza de la Virgen Blanca ha estado abarrotada de gente para recibir al equipo vitoriano y homenajear a sus jugadores. Aquí podéis ver algunos de los momentos más espectaculares que ha dejado el evento.