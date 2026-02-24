Errege Kopa
Gasteizek bere txapeldunei harrera beroa egin die zazpigarren Koparen ospakizunetan

Gasteizko Andre Maria Zuriaren plaza lepo bete da Paolo Galbiatiren jokalariei harrera egiteko, taldeak bere zazpigarren Errege Kopa irabazi ondoren. Baskoniako entrenatzaile italiarra zeremonia-maisu izan da, eta Sedekerskis kapitaina 'Ikusi mendizaleak' abestia kantatzera ausartu da.

Andre Maria Zuriaren plaza, jendez gainezka, Kosner Baskoniako jokalariei harrera egiteko. Argazkia: Europa Press
E. L. H. | EITB

Gasteizek saskibaloiko Errege Kopako txapeldunei harrera beroa egin die gaur arratsaldean. Andre Maria Zuriaren plaza lepo bete da Kosner Baskoniako jokalariak babesteko, joan den asteburuan Kopako zazpigarren garaikurra eskuratu ostean.

Taldearen autobusa 19:00ak aldera iritsi da plazara, eta zaleek bengala, kantu eta txalo artean hartu dute.

Hiriko, Arabako eta Euskal Autonomia Erkidegoko agintariekin batera egindako protokolozko argazkiaren ondoren, Algara Dantza Taldeko kideek ohorezko aurreskua dantzatu diete jokalariei. Ondoren, Kosner Baskoniako kapitainak, Tadas Sedekerskisek, lore eskaintza egin dio Andre Mari Zuriari, eta Paolo Galbiati entrenatzaileak laguntza eskatu die jokalariei txapeldunen elastiko bat irudiaren oinetan jartzeko. Azkenean, Markus Howard igo da eskaileretara elastikoa uzteko.

Ondoren, jokalariak banan-banan aurkeztu dituzte, eta txalo zaparradak jaso dituzte. Forrest, finaleko MVPa, jarraitzaileek gehien txalotu duten jokalarietako bat izan da. Baina, zalantzarik gabe, audimetroa bere maila gorenera iritsi da Paolo Galbiati capo-aren aurkezpenarekin.

Jarraian, arratsalde-gaueko protagonistek hitza hartu dute, lehenik Sedekerskis kapitainak, gero Howard izarrak eta ondoren Galbiati entrenatzaileak. Bigarren hitz-txanda batean, Timothe Luwawu-Cabarrotek, bere mugikorrean prestatutako mezu hunkigarri batekin, berriro altxatu du plaza. Zaleek bereziki eskertu dute hegaleko frantziarrak gaztelaniaz hitz egiten saiatzeko egin duen ahalegina.

Jaia ez da hor amaitu, izan ere, Eugene Omoruyi nigeriarrak mikrofonoa hartu du, "Eugenio gasteiztarra da" oihu artean, zaleei euskaraz eskerrak emateko, ustekabeko "eskerrik asko" batekin. 

Galbiati zeremonia maisuak ez du nahikoa izan bere lehen hitzaldiarekin, eta bigarren aldiz hartu du hitza animoak berotzeko. Sedekerskis kapitainak ere plazarekin bat egin du 'Ikusi mendizaleak' abestiarekin.

 

Azkenik, Forrestek Baskoniaren danborra jo du, talde arabarrak Buesa Arenan garaipenak lortzen dituenean ospatzeko erritmoarekin. Ekitaldia amaitzeko, klubaren ereserkia jarri dute, eta efektu bereziak eta su artifizialen ikuskizun bat izan dira.       

 

 

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

