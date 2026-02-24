Aurreskua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Hau izan da Kosner Baskoniaren omenezko aurreskua

Kosner Baskoniaren Errege Kopako garaipenaren ospakizunean egindako aurreskua
18:00 - 20:00
Aurreskuko dantzariak
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Errege Kopan lortutako garaipenaren ospakizunean, aurreskua dantzatu da txapeldunen omenez; Algara Dantza Taldea, bere 25. urteurrenean, horretaz arduratu da. 

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X