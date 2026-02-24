Ospakizuna
Tadas Sedekerskisek Kosner Baskoniako zaleekin abestu du "Ikusi Mendizaleak"

Tadas Sedekerskisek Ikusi Mendizaleak abestu du Errege Koparen ospakizunean
Tadas Sedekerskis (Baskonia).

EITB

Lituaniako jokalaria euskararekin animatu da, eta euskal kanta ospetsua abestu du.

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

