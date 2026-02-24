KOPAKO TXAPELDUN
ARGAZKI-GALERIA: Baskoniaren ospakizunek Gasteizen utzitako irudirik onenak

Baskoniako zaleek lepo bete dute Andre Maria Zuriaren plaza
A. A. L. | EITB

Baskoniak bere zaleekin batera ospatu du asteburuan Valentzian irabazitako Errege Kopa. Andre Maria Zuriaren plaza jendez lepo egon da Gasteizko taldeari harrera egin eta jokalariak omentzeko. Hemen ikus ditzakezue ekitaldiak utzitako une ikusgarrietako zenbait.

Saskibaloiko Errege Kopa Saskibaloia Saski Baskonia

