Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Vitoria se vuelca con sus campeones en la celebración de la séptima Copa

La plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz se ha llenado hasta la bandera para recibir a los jugadores de Paolo Galbiati tras conquistar el séptimo título de Copa del Rey de la entidad. El técnico italiano ha sido el maestro de ceremonias y el capitán Sedekerskis se ha atrevido a cantar 'Ikusi mendizaleak'.

Celebración del título de campeones de la Copa del Rey de Baloncesto, a 24 de febrero de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). El Kosner Baskonia ha ganado (89-100) este domingo al Real Madrid y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey 2026 celebrada en el Roig Arena de Valencia, de la mano de Timothé Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest, en una final inédita que tuvo varios cambios de mando pero con un arreón final baskonista que les llevó a sumar su séptima Copa en diez finales jugadas, siendo ésta la primera desde 2009. Iñaki Berasaluce / Europa Press 24 FEBRERO 2026;COPA DEL REY;RÚA;BALONCESTO;JUGADORES;CELEBRACIÓN; 24/2/2026

Los jugadores del Kosner Baskonia frente a la plaza de la Virgen Blanca, abarrotada. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Gasteizek bere txapeldunei harrera beroa egin die Kosner Baskoniaren zazpigarren Errege Kopako ospakizunetan
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

Vitoria-Gasteiz se ha volcado esta tarde con sus campeones de Copa del Rey de baloncesto. La plaza de la Virgen Blanca se ha llenado para arropar a los jugadores del Kosner Baskonia tras conquistar el pasado fin de semana el séptimo título de Copa del Rey de la entidad.

El autobús la plantilla baskonista y todo el staff técnico ha sido recibido sobre las 19:00 horas en la plaza entre bengalas, cánticos y aplausos de los aficionados.

Tras la protocolaria foto con las autoridades de la ciudad, de Álava y de la Comunidad Autónoma Vasca, la plantilla ha sido agasajada con el tradicional aurresku de honor a cargo de Algara Dantza Taldea. A continuación, el capitán del Kosner Baskonia, Tadas Sedekerskis, ha llevado a cabo la ofrenda floral a la virgen y el entrenador Paolo Galbiati ha pedido ayuda a sus jugadores para colocar una camiseta del Baskonia campeón a los pies de la figura. Finalmente, ha sido Markus Howard el que ha subido las escaleras para dejar la elástica.

 

 

Kosner Baskoniaren Errege Kopako garaipenaren ospakizunean egindako aurreskua
18:00 - 20:00
Este es el aurresku en honor al Kosner Baskonia

Después los jugadores, uno por uno, han sido presentados y calurosamente ovacionados por toda la plaza. Forrest, MVP de la final, ha sido uno de los jugadores más aclamados por la afición. Pero, sin duda, el audimetro ha llegado a su nivel más alto con la presentación del capo Paolo Galbiati. El técnico italiano ha sido recibido con un estruendo por la abarrotada plaza.

Acto seguido los protagonistas de la tarde-noche han tomado la palabra, primero el capitán Sedekerskis, luego la estrella Howard y después el entrenador Galbiati. En un segundo turno de palabra, Timothé Luwawu-Cabarrot, con un emotivo mensaje preparado en su móvil, ha vuelto a levantar a la plaza. Los aficionados han agradecido especialmente el esfuerzo del alero francés por tratar expresarse en castellano.

18:00 - 20:00
Sedekerskis: “Sin vosotros esta Copa no sería posible; seguiremos defendiendo estos colores y este escudo”

La fiesta no ha acabado ahí ya que el nigeriano Eugene Omoruyi se ha hecho con el micrófono, entre gritos de "Eugenio es vitoriano", para dar las gracias a la afición con un inesperado "eskerrik asko"

El maestro de ceremonias Galbiati no ha tenido suficiente con su primera intervención y se ha dirigido a la plaza por segunda vez para volver a agitar los ánimos.  El capitán Sedekerskis también ha logrado conectar con la plaza con la letra de 'Ikusi mendizaleak'.

 

 

Tadas Sedekerskisek Ikusi Mendizaleak abestu du Errege Koparen ospakizunean
18:00 - 20:00
Sedekerskis se atreve a cantar 'Ikusi mendizaleak'

Por último, Forrest ha aporreado el bombo del Baskonia al ritmo con el que normalmente se celebran las victorias del conjunto alavés en el Buesa Arena. El acto ha finalizado con la reproducción del himno del club, efectos especiales y un espectáculo de fuegos artificiales.

 

 

 

18:00 - 20:00
Galbiati: “No podía esperar nada mejor que ver esta plaza llena para mi club”
Paolo Galbiati: “No podía esperar nada mejor que ver esta plaza llena para mi club”
Sedekerskis: "Sin vosotros esta Copa no sería posible; seguiremos defendiendo estos colores y este escudo"
Tadas Sedekersis entona el Ikusi Mendizaleak con los aficionados del Kosner Baskonia
Este es el Aurresku en honor al Kosner Baskonia
GALERIA DE FOTOS: Las mejores imágenes de las celebraciones del Baskonia en Vitoria-Gasteiz
Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sedekerskis: “Sin vosotros esta Copa no sería posible; seguiremos defendiendo estos colores y este escudo”

La Plaza de la Virgen Blanca se ha convertido en una celebración masiva en honor la Copa del Rey ganada por el Baskonia. El capitán Tadas Sedekerskis ha agradecido a los aficionados el apoyo y los ánimos. Markus Howard también ha querido dedicar unas palabras a los aficionados: “Os merecéis más que a nadie; esta victoria es tan vuestra como la nuestra”.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X