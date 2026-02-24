Vitoria-Gasteiz se ha volcado esta tarde con sus campeones de Copa del Rey de baloncesto. La plaza de la Virgen Blanca se ha llenado para arropar a los jugadores del Kosner Baskonia tras conquistar el pasado fin de semana el séptimo título de Copa del Rey de la entidad.

El autobús la plantilla baskonista y todo el staff técnico ha sido recibido sobre las 19:00 horas en la plaza entre bengalas, cánticos y aplausos de los aficionados.

Tras la protocolaria foto con las autoridades de la ciudad, de Álava y de la Comunidad Autónoma Vasca, la plantilla ha sido agasajada con el tradicional aurresku de honor a cargo de Algara Dantza Taldea. A continuación, el capitán del Kosner Baskonia, Tadas Sedekerskis, ha llevado a cabo la ofrenda floral a la virgen y el entrenador Paolo Galbiati ha pedido ayuda a sus jugadores para colocar una camiseta del Baskonia campeón a los pies de la figura. Finalmente, ha sido Markus Howard el que ha subido las escaleras para dejar la elástica.