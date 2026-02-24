BASKONIA OSPAKIZUNA
Sedekerskis: “Zuek gabe Kopa hau ez litzateke posible izango; kolore hauek eta armarri hau defendatzen jarraituko dugu”

18:00 - 20:00
Tadas Sedekerskis, Baskoniako kapitaina Andre Maria Zuriaren plazako balkoian. Irudia: EITB
author image

U. A. E. | EITB

Azken eguneratzea

Baskoniak Errege Kopan lortutako garaipenaren ospakizuna egin dute gaur Gasteizen. Andre Maria Zuriaren plazako balkoian Tadas Sedekerskis kapitainak eskerrak eman dizkie zaleei, baita Markus Howardek ere: “Inor baino gehiago merezi duzue; garaipen hau gurea bezain zuena da”.

Saskibaloia Saski Baskonia

