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Montse Brotons y Kristina Higgins, listas para la nueva temporada en el Kutxabank Araski
Brotons sigue en el club vitoriano, mientras que Higgins se incorpora para la presente campaña. Ambas han sido presentadas este lunes.
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