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Montse Brotons y Kristina Higgins, listas para la nueva temporada en el Kutxabank Araski

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Montse Brotons eta Kristina Higgy, Kutxabank Araskiko jokalariak
18:00 - 20:00
Montse Brotons y Kristina Higgins, jugadoras del Kutxabank Araski
Euskaraz irakurri: Montse Brotons eta Kristina Higgins, denboraldi berrirako prest Kutxabank Araskin
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Última actualización

Brotons sigue en el club vitoriano, mientras que Higgins se incorpora para la presente campaña. Ambas han sido presentadas este lunes.

Araski AES

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