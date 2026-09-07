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El Araski presenta a Julieta Mungo y Mireia Sanz

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Julieta Mungo y Mireia Sanz
18:00 - 20:00
Julieta Mungo y Mireia Sanz en su presentación con el Araski.
Euskaraz irakurri: Araskik Julieta Mungo eta Mireia Sanz aurkeztu ditu
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Última actualización

El Araski ha presentado a dos de sus nuevas jugadoras: Julieta Mungo y Mireia Sanz. Mungo llega a Gasteiz desde el Ardoi y ha firmado para una campaña. Sanz, por su parte, es una prometedora exterior de 19 años y ha firmado hasta el 2028.

Araski AES Baloncesto Liga Femenina Endesa

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