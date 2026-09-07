El Araski presenta a Julieta Mungo y Mireia Sanz
El Araski ha presentado a dos de sus nuevas jugadoras: Julieta Mungo y Mireia Sanz. Mungo llega a Gasteiz desde el Ardoi y ha firmado para una campaña. Sanz, por su parte, es una prometedora exterior de 19 años y ha firmado hasta el 2028.
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Kutxabank Araski presenta a Aleksandra Stanacev y Kristina Racovic
El Kutxabank Araski ha presentado a dos jugadoras: La base Aleksandra Stanacev y la ala pívot Kristina Racovic. Las jugadoras de Serbia y Montenegro ya acumulan experiencia en la Liga Femenina Endesa.
El Araski ficha a la escolta Nikola Dudasova
La jugadora eslovaca, de 31 años, llega al equipo vasco desde el Leganés, donde ha promediado, en la temporada 2025-2026, 10,3 puntos, 3,5 rebotes y 2,4 asistencias por partido.
Maddie Garrick abandona Kutxabank Araski tras su lesión
Desde el club vitoriano han deseado a la jugadora australana “una pronta y buena recuperación” y “la mejor suerte en su futuro personal y profesional”.
Aleksandra Stanacev, nueva incorporación del Kutxabank Araski
La jugadora serbia llega procedente del Movistar Estudiantes.
Kutxabank Araski ficha a Kristina Higgins
La pívot estadounidense llega al conjunto vitoriano para ser “la referente interior” del equipo.
Montse Brotons renueva con Kutxabank Araski
La pívot alicantina jugará una temporada más en el Araski, donde cumplirá su tercera temporada defendiendo la camiseta verde.
Kristina Rakovic, nueva jugadora del Kutxabank Araski
La ala-pívot montenegrina es la séptima pieza del nuevo proyecto vitoriano en Liga Femenina Endesa y llega procedente del Azulmarino Palma.
Dominique Toussaint no continuará en Kutxabank Araski
La jugadora americana ha jugado los 30 partidos de la Liga Endesa, promediando 9,9 puntos, 3,2 rebotes y 2,1 asistencias de media por encuentro.
Maddie Garrick, nueva jugadora de Kutxabank Araski
La exterior australiana aterriza en Vitoria-Gasteiz tras su paso por CAB Estepona y Movistar Estudiantes con el objetivo de ser la “referencia anotadora”.