Kutxabank Araski ficha a Kristina Higgins

Kutxabank Araski ha fitxado a la pívot Kristina Higgins. La jugadora estadounidense ya fichó con el equipo vitoriano hace ya cinco temporadas, pero algunos problemas con el visado llevaron a rescindir ese contrato. La entrenadora Made Urieta asegura que “ahora viene una Kristina renovada, con más tablas y experiencia”.

Higgins acumula ya una extensa experiencia internacional a sus espaldas. Empezó con el Brasov (Rumanía), para seguir en el Buducnost (Montenegro). Tras una breve etapa regresó a Rumanía, esta vez al Sepsi. En 2019 fichó por el Cegled, en Hungría, antes de saltar a la liga francesa, donde perteneció a la plantilla de La Roche Vendée. Después pasó al Izmit Belediyespor Kocaeli turco. En esta última temporada ha jugado en el Maccabi Haifa israelí y en el Adelitas mexicano. En este último ha jugado 26 partidos con un promedio de 5,7 puntos y 4,1 rebotes en 17 minutos sobre la cancha.

Made Urieta asegura que la pívot texana “tiene ganas de jugar en España” y que es una jugadora que “corre bien la pista y nos tiene que dar esa solvencia en la pintura, tanto a nivel defensivo como ofensivo”.