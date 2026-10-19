Euroligak 24 talde eta bi konferentzia izango ditu 2027-28 denboraldian
"Oraindik ez ditugu konferentziak antolatzeko irizpideak zehaztu", azaldu du Dejan Bodiroga Euroligako presidenteak.
Dejan Bodiroga Euroligako presidenteak baieztatu duenez, txapelketak formatua aldatuko du 2027-28 denboraldian, eta gaur egungo 20 klubetik 24ra pasatuko da, bi konferentziatan banatuta.
"Datorren urtean formatua aldatuko dugu: gaur egungo 20 klubetatik, bi konferentziatan antolatutako 24 taldetara igaroko gara, baina oraindik ez ditugu zehaztu horiek osatzeko irizpideak", esan du Bodirogak Mozzart Sportek 'Radar Forum' programari egindako adierazpenetan.
NBArekin lehiaketa bateratu bat antolatzeko balizko akordioa ixtetik urrun, Euroligak hurrengo urteetarako egitasmoarekin aurrera jarraitzen du. Horretarako frankizien kopurua handitu eta horiek erakundeko eskubide osoko kide bihurtzea nahi du.
Gaur egun, Bartzelona, Real Madril, Anadolu Efes, Baskonia, Fenerbahçe, Makabi Tel Aviv, Olimpia Milan, Olympiakos, Panathinaikos, ASVEL, Bayern Munich, Zalgiris eta CSKA Mosku dira txapelketako 13 jabeak.
Zentzu horretan, Bodirogak azpimarratu du Euroligak "interes handia eta eskaintza ugari" jaso dituela, bai gaur egun Eurokopan parte hartzen duten taldeengandik, bai Eurokopatik kanpo dauden beste talde batzuengandik, eta horrek agerian uzten du Euroligak etengabe hazteko joera duela.