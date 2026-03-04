Euroligak ordezko egoitzak zehaztu ditu Dubai eta Israelgo taldeendako, fase erregularraren amaierara arte
Makabi Rapyd Tel Avivek Belgraden jokatuko ditu etxeko partidak; Hapoel IBI Tel Avivek, berriz, Sofian jokatuko ditu bere partidak; eta Dubai Basketballek Sarajevon jokatuko du bere etxeko partidak.
Euroligak egoitza alternatiboak zehaztu ditu israeldar taldeek eta Dubai Basketballek 2025-2026 denboraldiko Euroliga eta BKT EuroCuparen fase erregularraren gainontzeko etxeko partidak jokatu ahal izateko, eskualdean egungo egoeraren ondorioz.
Zehazki, Makabi Rapyd Tel Avivek bere etxeko partida guztiak Serbiako hiriburuan jokatuko ditu, Belgraden, Aleksandar Nikolic Hallean; Hapoel IBI Tel Avivek, berriz, bere partidak Sofian (Bulgaria) jokatuko ditu, 8888 Arenan.
Bere aldetik, Dubai Basketball taldeak Sarajevon (Bosnia-Herzegovinan) eginen du etxeko moduan, Zetra Arenan, eta Hapoel Midtown Jerusalemek ere Belgradon jokatuko du, bere kasuan, Ranko Zeravica Sports Hallean. Horrela, hurrengo asteko Dubai-Baskonia partida Sarajevon jokatuko da.
Euroligak egoeraren bilakaera monitorizatzen jarraituko duela eta inplikatutako zati guztiekin harremanak mantenduko dituela azaldu du; aldi berean, eskualdeko egoerak aldatzen badira, erabaki hauen edozein moldaketa iragarriko ditu.