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La Euroliga contará con 24 equipos y dos conferencias la temporada 2027-28

“Aún no hemos definido los criterios para la formación de las conferencias", ha precisado el presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga.
CERNOBBIO (ITALIA), 06/10/2026.- Representantes de los clubes accionistas de Euroleague Commercial Assets (ECA) durante la reunión que han mantenido este martes en Cernobbio (Italia), en la que han decidido rechazar una oferta de la NBA para organizar conjuntamente una nueva competición en el Viejo Continente. EFE/ Euroliga SÓLO USO EDITORIAL / SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Los dirigentes de la Euroliga en una reunión, en Italia. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Euroligak 24 talde eta bi konferentzia izango ditu 2027-28 denboraldian
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga, ha confirmado que la máxima competición continental cambiará su formato la temporada 2027-28, pasando de los 20 clubes actuales a 24 que se organizarán en dos conferencias.

"El año que viene cambiaremos el formato: pasaremos de los 20 clubes actuales, en los que todos se enfrentan entre sí, a 24 equipos organizados en dos conferencias, aunque aún no hemos definido los criterios para la formación de las mismas", ha precisado Bodiroga en unas declaraciones al programa 'Radar Forum' recogidas por Mozzart Sport.

Con el posible acuerdo con la NBA para organizar una competición conjunta muy lejos de cerrarse, la Euroliga sigue con su plan para los próximos años, que pasa por la expansión de las franquicias que se convertirán en miembros de pleno derecho de la organización.

Actualmente, Barcelona, Real Madrid, Anadolu Efes, Baskonia, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milán, Olympiacos, Panathinaikos, ASVEL, Bayern Munich, Zalgiris y CSKA Moscú son los 13 propietarios de la competición.

En ese sentido, Bodiroga ha destacado que la Euroliga ha recibido "un interés considerable y numerosas ofertas", tanto de equipos que actualmente participan en la Eurocopa como de otros ajenos a ella, lo que demuestra una tendencia al alza constante de la competición que preside.

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