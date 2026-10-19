La Euroliga contará con 24 equipos y dos conferencias la temporada 2027-28

El presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga, ha confirmado que la máxima competición continental cambiará su formato la temporada 2027-28, pasando de los 20 clubes actuales a 24 que se organizarán en dos conferencias.

"El año que viene cambiaremos el formato: pasaremos de los 20 clubes actuales, en los que todos se enfrentan entre sí, a 24 equipos organizados en dos conferencias, aunque aún no hemos definido los criterios para la formación de las mismas", ha precisado Bodiroga en unas declaraciones al programa 'Radar Forum' recogidas por Mozzart Sport.

Con el posible acuerdo con la NBA para organizar una competición conjunta muy lejos de cerrarse, la Euroliga sigue con su plan para los próximos años, que pasa por la expansión de las franquicias que se convertirán en miembros de pleno derecho de la organización.

Actualmente, Barcelona, Real Madrid, Anadolu Efes, Baskonia, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milán, Olympiacos, Panathinaikos, ASVEL, Bayern Munich, Zalgiris y CSKA Moscú son los 13 propietarios de la competición.

En ese sentido, Bodiroga ha destacado que la Euroliga ha recibido "un interés considerable y numerosas ofertas", tanto de equipos que actualmente participan en la Eurocopa como de otros ajenos a ella, lo que demuestra una tendencia al alza constante de la competición que preside.