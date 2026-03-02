Euroligak bi neurketa bertan behera utzi ditu AEBk eta Israelek Irani eraso egin ondoren
Euroligak bertan behera utzi ditu Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv eta Partizan-Dubai partidak, lehiaketaren 30. jardunaldiari dagozkionak, "eskualde horietan bizi den egoeragatik" eta, ondorioz, "bidaiatzeko ezintasunagatik, aireko espazioa aldi baterako itxi ostean", gaur iragarri duenez.
Europako txapelketa nagusiak martxoaren 5ean jokatzekoak ziren bi neurketak bertan behera uzteko erabakia hartu du, eta datozen egunetan Ekialde Hurbil osoari eragiten dion gatazkaren bilakaeraren mende geratuko da, AEBk eta Israelek Iranen aurka egindako erasoen eta Teheranen ondorengo kontraerasoen ondoren.
"Euroligak partidak birprogramatzeko aukerarik onenak aztertuko ditu kaltetutako taldeekin, azken gertakariak gertutik jarraituz eta tokiko eta nazioarteko agintariekin eta dagozkion erakunde guztiekin etengabeko harremana mantenduz, tartean dauden guztien segurtasuna eta ongizatea bermatzeko. Datozen egunetan informazio gehiago argitaratuko da", azaldu du ohar batean.
Ameriketako Estatu Batuek (AEB), otsailaren 28an, Israelekin elkarlanean, Iranen aurka erasoa abiatu zuen. Eraso horietan, Ali Khamenei aiatola Errepublika Islamikoko buruzagi gorena eta Irango buruzagi militar asko hil dituzte.
Teheranek aiatolaren heriotza mendekatuko duela agindu du, eta Israelen eta Washingtonek base militarrak dituzten hainbat herrialde arabiarren aurkako aire-erasoekin erantzun du.