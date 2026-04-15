Euroligak banaketa ekonomiko eredu berria adostu du eta 20 talderekin jarraituko du
Astearte honetan egin den bilera batean adostu du. Bi hamarkada baino gehiagotan izan duen lehenengo berriketa garrantzitsua suposatzen du eredu berri horrek.
“Euroleague Commercial Assets” (ECA)-ren zuzendaritza batzordeak, Euroligako banaketa ekonomikoaren ereduaren “eboluzio historiko bat” baimendu du astearte honetan, honek bi hamarkada baino gehiago izan duen lehenengo berriketa garrantzitsua suposatzen du, eta hogei taldeko liga formatu bat mantenduko du 2026-2027 denboraldirako.
ECA berak jakinarazi duen arabera, berrikusitako ereduak bi banaketa fondo sartzen ditu: emankizunarekin erlazionatutakoa eta, eta ligaren komertziala. Lehenengoan, “lizentziak daukaten taldeek emankizuneko sarrera garbien %65a izanen dute, bakoitzak bere merkatuan. Geratzen den %35a lizentzia daukaten talde guztien banatuko da modu orekatuan”.
Bigarrenean, banaketa osoaren fondo erabilgarria emankizunarekin erlazionatutako fondoa kenduta, “%75a parte hartzen duten talde guztien artean banatuko da, kirol errendimendua, zaleen inplikazioa (asistentzia, telebista ikusleak eta interakzio digitalak barne) eta emaitza historikoen konbinazio baten arabera. Geratzen den %25a lizentzia daukaten talde guztien artean banatuko da modu orekatuan”.
Horrela, “hogei taldeko liga formatu bat mantentzea, denak denen aurkako formatuan 2026-2027ko Euroliga denboraldirako, aldi berean, etorkizun hurbil batean talde kopurua handitzea berrikusteko intentzio estrategikoa”, baieztatu da bileran.
Zure interesekoa izan daiteke
