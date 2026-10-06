Los clubes de la Euroliga rechazan la oferta de la NBA, se convertirán en franquicias y estudian su ampliación

La mayoría de clubes de la Euroliga, entre ellos Kosner Baskonia, que se han reunido este martes en el lago de Como (Italia), ha rechazado una oferta de la NBA para organizar conjuntamente una nueva competición en el Viejo Continente, según ha podido saber EFE de fuentes próximas a la negociación.

Así lo han consensuado los representantes de los clubes propietarios de la competición europea (Anadolu Efes Estambul, Baskonia Vitoria-Gasteiz, CSKA Moscú, Armani Olimpia Milán, FC Barcelona, ​​FC Bayern Múnich, Fenerbahçe Estambul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Atenas, Real Madrid y Zalgiris Kaunas) que durante la reunión han acordado seguir adelante con el proceso de conversión de las licencias actuales de 10 años en franquicias para los trece clubes accionistas.

Los propietarios de los clubes han designado a la Junta Directiva para continuar con el proceso de revisión y presentar una recomendación final para su aprobación en las próximas semanas.

Varias fuentes conocedoras de la situación han explicado a EFE la propuesta realizada por la NBA para organizar una competición conjunta en Europa no ha sido tenida en consideración, aunque no se descarta alcanzar un acuerdo en el futuro.

La idea generalizada es que después de la primera oferta de la NBA y tras la negativa de los propietarios de la Euroliga, la liga estadounidense realice una contraoferta para poder continuar con la negociación.

Uno de los temas tratados en la reunión, y que está relacionado con el futuro de la competición y el interés de la liga estadounidense de formar parte de dicho proyecto, es la conversión de licencias de diez años en franquicias y la ampliación del torneo de los 13 miembros actuales a 24, con la adición de nuevas franquicias.

La oferta de la NBA se basa en un acuerdo con los 13 clubes propietarios de la máxima competición del baloncesto europeo y no con los 24 que surgirían tras la expansión que ha iniciado la Euroliga y la posterior conversión en franquicias.

En ese sentido, los clubes accionistas de la Euroleague Commercial Assets (ECA) han acordado este martes iniciar el proceso para transformar sus actuales licencias de diez años en franquicias permanentes y continuar con el plan de expansión del torneo tras analizar las ofertas vinculantes recibidas por parte de varios clubes profesionales, en la reunión estratégica celebrada en la localidad italiana de Cernobbio para fijar el rumbo del baloncesto europeo a largo plazo.