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El Top 5 de la primera jornada de la Liga Endesa

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VALENCIA, 27/09/2026.- El jugador del Valencia Basket TJ Shorts y el jugador del iLERNA Lleida D. McGhee, durante el partido de la jornada 1 de la Liga Endesa de baloncesto entre el Valencia Basket y el iLERNA Lleida, este domingo en Valencia.-EFE/ Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Endesa-ACB Ligako lehen jardunaldiko bost jokaldi onenak
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Última actualización

Jassel Pérez (FIATC Girona); Punter, Robinson y Parra (FC Barcelona); Balsa Koprivica (Recoletas Salud Burgos); Justin Jaworski (Casademont Zaragoza); y McGhee y Perrin (iLERNA Lleida) han protagonizado las cinco mejores jugadas de la 1ª jornada de la Liga Endesa.

Baloncesto Liga Endesa

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