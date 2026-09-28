¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
El Top 5 de la primera jornada de la Liga Endesa
Euskaraz irakurri: Bideoa: Endesa-ACB Ligako lehen jardunaldiko bost jokaldi onenak
Jassel Pérez (FIATC Girona); Punter, Robinson y Parra (FC Barcelona); Balsa Koprivica (Recoletas Salud Burgos); Justin Jaworski (Casademont Zaragoza); y McGhee y Perrin (iLERNA Lleida) han protagonizado las cinco mejores jugadas de la 1ª jornada de la Liga Endesa.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
EITB emitirá partidos de la Liga Endesa en las dos próximas temporadas
EN DIRECTO
Hace min.
El Kosner Baskonia jugará en Burgos el primer partido de liga, y el Surne Bilbao recibirá en casa al Manresa
EN DIRECTO
Hace min.
El Valencia Basket arrolla al Barça y se proclama campeón (84-108)
EN DIRECTO
Hace min.
Montero noquea al Barça y acerca al Valencia al título (80-88)
EN DIRECTO
Hace min.
El Valencia desborda al Barça y empata la final (102-75)
EN DIRECTO
Hace min.
El Barça golpea primero en la final y birla el factor cancha al Valencia (112-113)
EN DIRECTO
Hace min.
Txus Vidorreta, nuevo entrenador de Unicaja
EN DIRECTO
Hace min.
El bilbaíno Txus Vidorreta deja el CB Canarias tras diez años de exitosa andadura
EN DIRECTO
Hace min.
El Valencia jugará la final de la Liga Endesa ante el Barcelona
Cargar más