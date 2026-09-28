Jassel Pérez (FIATC Girona); Punter, Robinson y Parra (FC Barcelona); Balsa Koprivica (Recoletas Salud Burgos); Justin Jaworski (Casademont Zaragoza); y McGhee y Perrin (iLERNA Lleida) han protagonizado las cinco mejores jugadas de la 1ª jornada de la Liga Endesa.