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Txus Vidorreta, nuevo entrenador de Unicaja

El técnico vasco llega al conjunto malagueño para sustituir a Ibon Navarro tras dejar La Laguna Tenerife, donde ha cosechado grandes éxitos en diez años. Firma por dos años.

Txus Vidorreta, nuevo entrenador de Unicaja
Txus Vidorreta durante un partido con La Laguna Tenerife. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Txus Vidorreta Unicajako entrenatzaile berria izango da
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El Unicaja Baloncesto ha anunciado este jueves que ha alcanzado un acuerdo para incorporar al veterano entrenador bilbaíno Txus Vidorreta por las próximas dos temporadas y como relevo de Ibon Navarro, que confirmó su marcha del club malagueño la semana pasada.
  
"Con el experimentado técnico vasco, que el sábado cumplirá 60 años, se inicia una etapa en el banquillo malagueño con un profesional con más de 20 años entrenando en la Liga Endesa y que en la última década ha destacado por sus éxitos", ha remarcado el Unicaja, que ha subrayado que Vidorreta "ha sido pieza fundamental en los grandes resultados obtenidos" por su último equipo, La Laguna Tenerife, donde ha consuitado dos Champions (2017 y 2022) y dos Copas Intercontinentales (2020 y 2023), "asentando además al conjunto canario entre los más destacados del baloncesto español".
  
El vasco, que hace unos días puso fin a su etapa en el equipo tinerfeño pese a que tenía contrato hasta 2028, tiene en su historial 741 encuentros dirigidos en Liga Endesa, siendo el quinto entrenador con más partidos en la máxima competición nacional tras pasar por los banquillos del Bilbao Basket, donde estuvo seis temporadas, Lucentum Alicante (2010-2012), Estudiantes (2012-2015), La Laguna Tenerife (2015-2017 y 2018-2026), y a Valencia Basket (2017-2018), con el que consiguió la Supercopa Endesa y disputó la Euroliga.
  
"La llegada de Txus Vidorreta al Unicaja supone una apuesta de la entidad malagueña por uno de los técnicos más prestigiosos del panorama nacional y la piedra inicial para ir cimentando una base sólida para una nueva etapa. De esta forma se persigue continuar luchando por las cotas más altas, tal y como ha sucedido en el último lustro", ha subrayado el conjunto costasoleño.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

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