Liga Endesa
Endesa Ligaren 19. jardunaldiko hamar jokaldi onenak

Endesa Ligaren 19.jardunaldiko 10 jokaldi onenak, Surne bilbao agertzen da bertan
18:00 - 20:00

Jokaldi onena Ricky Rubiorena izan da, Asisa Joventud taldearen jokalaria

author image

EITB

Azken eguneratzea

Jada jokatu da Endesa Ligako 19. jardunaldia, hemen bildu ditugu bertako hamar jokaldi onenak, horietatik bat Surne Bilbaorena da

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

