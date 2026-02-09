Edukia gorde nahi duzu?
Endesa Ligaren 19. jardunaldiko hamar jokaldi onenak
Jada jokatu da Endesa Ligako 19. jardunaldia, hemen bildu ditugu bertako hamar jokaldi onenak, horietatik bat Surne Bilbaorena da
Endesa Ligako 18. jardunaldiko hamar jokaldi onenak
Endesa Ligako 18. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu jardunaldiko hamar jokaldi onenak. Martin Krampelj Surne Bilbao taldeko jokalariak egin du ederrena.
Hauek dira Endesa Ligako 17. jardunaldiko jokaldi onenak; ederrena Kosner Baskoniak egin du
Endesa Ligako 17. jardunaldia jokatu da, eta hemen bildu ditugu jardunaldiko hamar jokaldi onenak. Onena Kosner Baskoniak egin du.
Endesa Ligako 16. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
Endesa Ligako hamaseigarren jardunaldia jokatu da, eta hemen bildu ditugu ligako hamar jokaldi onenak.
Pantzar, Diakite eta Frey, Endesa Ligako 15. jardunaldiko hamar jokaldi onenen protagonisten artean
Endesa Ligako 15. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu ligako hamar jokaldi onenak.
